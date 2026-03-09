Persib Bandung vs Persik Kediri, Beckham Optimistis Maung Bandung Raih Poin Penuh

Headline
, PEMAIN Persib Bandung Beckham Putra menyebut rekor positif bermain di kandang musim ini menjadi modal berharga timnya menjelang laga melawan Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), malam ini pukul 20.30 WIB.
Persib sendiri begitu perkasa di kandang musim ini karena dari 12 laga kandang yang dimainkan, mereka tak pernah kehilangan poin penuh. Dari 12 laga itu, Persib mencetak 22 gol dan hanya kebobolan satu gol. Satu gol ini hanya berhasil dicetak oleh tim peringkat kedua Borneo.
"Ini jadi modal yang bagus bahwa kami punya pertahanan kuat. Striker kami juga sudah mulai menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol. Semoga ini jadi tantangan bagi kami untuk memenangkan pertandingan lawan Persik agar bisa terus berada di papan atas klasemen," kata Beckham, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (9/3).
Pemilik nomor punggung 7 ini mengungkapkan kondisi tim saat ini dalam keadaan bagus pascahasil imbang yang mengecewakan di kandang Persebaya Surabaya pekan lalu dengan skor 2-2.
"Alhamdulillah sekarang pemain semakin komplet juga. Semoga nanti kami bisa raih hasil maksimal, dan bisa terus menjaga jarak di puncak klasemen," ungkap Beckham.
Sementara itu, laga nanti akan menjadi reuni Beckham dengan mantan rekan setimnya di Persib, Ezra Walian, yang sudah dua tahun meninggalkan Bandung.
Ezra menjadi pilar Persib saat meraih juara di musim pertama Bojan Hodak melatih, musim 2023/2024. Kala itu, Ezra membantu Persib juara dengan koleksi dua gol dan tiga assist.
Kini, pemain berusia 28 tahun itu sudah menjadi tulang punggung Persik selama dua musim, dengan dia kembali menemukan performa terbaiknya musim ini setelah mengemas enam gol dan sembilan assist dari 22 pertandingan sejauh ini.
"Ezra pernah juara di sini. Jadi tekanannya pasti lebih besar buat dia. Bermain di GBLA tidak akan gampang bagi lawan karena kami punya catatan baik di kandang," ucap Beckham tentang komentarnya kembali bertemu Ezra di GBLA.
Persib masih nyaman di puncak klasemen dengan 54 poin dari 23 pertandingan, berjarak satu poin dari Borneo yang sudah memainkan 24 pertandingan.
Kemenangan di laga malam nanti akan membawa mereka semakin nyaman di puncak karena unggul empat poin dari Pesut Etam. (Ant/P-3)
