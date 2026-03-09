Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Persib Bandung vs Persik Kediri: Misi Thom Haye Jaga Rekor Sempurna GBLA

 Gana Buana
09/3/2026 16:27
Persib Bandung vs Persik Kediri: Misi Thom Haye Jaga Rekor Sempurna GBLA
Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini.(Antara)

GELANDANG Persib Bandung, Thom Haye, meminta rekan-rekannya untuk memanfaatkan pengalaman dari pertemuan pertama saat menghadapi Persik Kediri pada laga pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (9/3) malam pukul 20.30 WIB.

Pada pertemuan pertama awal Januari lalu, Persib kehilangan poin penuh di menit-menit akhir setelah ditahan imbang 1-1 oleh Macan Putih. Kala itu, gol Saddil Ramdani pada menit ke-68 dibatalkan oleh gol Muhamad Firly pada menit ke-90+6, menyusul kartu merah yang diterima Saddil pada menit ke-81.

Evaluasi Thom Haye Terhadap Persik Kediri

"Kami melewati pertandingan tandang yang berat di pertemuan pertama, di mana pada akhirnya kami bisa meraih satu poin di sana. Jadi, kami mencoba mengambil hal yang positif dari pertandingan itu," ujar Haye mengutip laman resmi klub.

Baca juga : Thom Haye Bertekad Antar Persib Bandung Kalahkan Persik Kediri

Pemain Timnas Indonesia ini menambahkan bahwa timnya telah melakukan persiapan maksimal untuk laga malam nanti. "Kami kini punya periode yang bagus untuk melakukan persiapan. Apalagi ini adalah pertandingan kandang dan seluruh pemain di dalam tim sangat antusias menatap ke depan untuk pertandingan ini," tambahnya.

Rekor Sempurna Persib di GBLA

Persib Bandung datang ke laga ini dengan modal rekor kandang yang sangat dominan. Dari 12 pertandingan di GBLA musim ini, Maung Bandung mencatatkan hasil sempurna:

Statistik Kandang Catatan
Jumlah Pertandingan 12
Kemenangan 12
Gol Dicetak 22
Kebobolan 1

Satu-satunya gol yang bersarang di gawang Persib saat bermain di Bandung musim ini hanya dicetak oleh Borneo FC, tim peringkat kedua klasemen sementara.

Misi Menjauh di Puncak Klasemen

Saat ini, Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 54 poin dari 23 pertandingan. Mereka hanya terpaut satu angka dari Borneo FC yang sudah memainkan 24 laga. Kemenangan atas Persik Kediri akan membuat selisih poin melebar menjadi empat angka.

"Tentu saja kami ingin menunjukkan reaksi setelah hanya meraih satu poin di laga tandang (lawan Persebaya), dan di kandang kami menginginkan tiga poin. Tentunya kami harus memastikan kami dalam kondisi siap," tegas Haye yang telah bermain 24 kali di semua kompetisi musim ini. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved