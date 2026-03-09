Persib Bandung vs Persik Kediri: Misi Thom Haye Jaga Rekor Sempurna GBLA

Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini.(Antara)

GELANDANG Persib Bandung, Thom Haye, meminta rekan-rekannya untuk memanfaatkan pengalaman dari pertemuan pertama saat menghadapi Persik Kediri pada laga pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (9/3) malam pukul 20.30 WIB.

Pada pertemuan pertama awal Januari lalu, Persib kehilangan poin penuh di menit-menit akhir setelah ditahan imbang 1-1 oleh Macan Putih. Kala itu, gol Saddil Ramdani pada menit ke-68 dibatalkan oleh gol Muhamad Firly pada menit ke-90+6, menyusul kartu merah yang diterima Saddil pada menit ke-81.

Evaluasi Thom Haye Terhadap Persik Kediri

"Kami melewati pertandingan tandang yang berat di pertemuan pertama, di mana pada akhirnya kami bisa meraih satu poin di sana. Jadi, kami mencoba mengambil hal yang positif dari pertandingan itu," ujar Haye mengutip laman resmi klub.

Pemain Timnas Indonesia ini menambahkan bahwa timnya telah melakukan persiapan maksimal untuk laga malam nanti. "Kami kini punya periode yang bagus untuk melakukan persiapan. Apalagi ini adalah pertandingan kandang dan seluruh pemain di dalam tim sangat antusias menatap ke depan untuk pertandingan ini," tambahnya.

Rekor Sempurna Persib di GBLA

Persib Bandung datang ke laga ini dengan modal rekor kandang yang sangat dominan. Dari 12 pertandingan di GBLA musim ini, Maung Bandung mencatatkan hasil sempurna:

Statistik Kandang Catatan Jumlah Pertandingan 12 Kemenangan 12 Gol Dicetak 22 Kebobolan 1

Satu-satunya gol yang bersarang di gawang Persib saat bermain di Bandung musim ini hanya dicetak oleh Borneo FC, tim peringkat kedua klasemen sementara.

Misi Menjauh di Puncak Klasemen

Saat ini, Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 54 poin dari 23 pertandingan. Mereka hanya terpaut satu angka dari Borneo FC yang sudah memainkan 24 laga. Kemenangan atas Persik Kediri akan membuat selisih poin melebar menjadi empat angka.

"Tentu saja kami ingin menunjukkan reaksi setelah hanya meraih satu poin di laga tandang (lawan Persebaya), dan di kandang kami menginginkan tiga poin. Tentunya kami harus memastikan kami dalam kondisi siap," tegas Haye yang telah bermain 24 kali di semua kompetisi musim ini. (Z-10)