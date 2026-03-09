Thom Haye Bertekad Antar Persib Bandung Kalahkan Persik Kediri

Gelandang Persib Bandung Thom Haye (tengah)(ANTARA/Mohammad Ayudha)

GELANDANG andalan Persib, Thom Haye, menyuarakan optimisme tinggi menjelang laga krusial melawan Persik Kediri dalam laga lanjutan kompetisi Super League. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), hari ini, Senin (9/3) tersebut, menjadi momentum bagi skuat berjuluk Pangeran Biru untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Haye mengungkapkan bahwa timnya telah melewati fase persiapan yang sangat ideal. Jeda waktu yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran pelatih dan pemain untuk mematangkan strategi serta mengevaluasi performa tim secara keseluruhan.

Menurutnya, kesiapan fisik dan mental menjadi kunci utama dalam menatap laga kandang kali ini.

“Kami kini punya periode yang bagus untuk melakukan persiapan. Apalagi ini adalah pertandingan kandang dan seluruh pemain di dalam tim sangat antusias menatap ke depan untuk pertandingan ini,” kata Haye saat memberikan keterangan pers di Bandung, Minggu (8/3).

Evaluasi Pertemuan Pertama

Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di kandang Persik Kediri diakui Haye sebagai pelajaran berharga.

Meski gagal membawa pulang tiga poin saat itu, ia menilai satu poin dari laga tandang yang sulit adalah modal kepercayaan diri yang cukup baik untuk diperbaiki pada pertemuan kedua ini.

Ia menegaskan bahwa tim telah membedah kekurangan pada laga sebelumnya agar tidak terulang kembali. Target utama kali ini sudah bulat: mengonversi hasil imbang di masa lalu menjadi kemenangan mutlak.

“Kami melewati pertandingan tandang yang berat di pertemuan pertama, di mana pada akhirnya kami bisa meraih satu poin di sana. Jadi, kami mencoba mengambil hal yang positif dari pertandingan itu,” ujar pemain berkebangsaan Belanda tersebut.

Target Tiga Poin

Kondisi internal Persib saat ini dilaporkan sangat kondusif. Atmosfer positif di ruang ganti disebut Haye menjadi faktor krusial yang meningkatkan motivasi rekan-rekan setimnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh penggawa Persib menunjukkan antusiasme tinggi untuk segera turun ke lapangan dan membuktikan hasil latihan mereka.

Baginya, bermain di GBLA harus memberikan dampak psikologis yang besar bagi lawan.

Oleh karena itu, reaksi positif setelah hanya meraih hasil seri di laga tandang menjadi hal yang wajib ditunjukkan oleh tim besutan pelatih Persib tersebut.

“Tentu saja kami ingin menunjukkan reaksi setelah hanya meraih satu poin di laga tandang, dan di kandang kami menginginkan tiga poin. Tentunya kami harus memastikan kami dalam kondisi siap,” tegas Haye menutup pembicaraan.

Kemenangan atas Persik Kediri besok tidak hanya akan menambah raihan poin Persib di papan klasemen, tetapi juga menjaga konsistensi tim dalam persaingan perebutan gelar juara musim ini. (Ant/Z-1)