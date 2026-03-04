Preview Persik vs PSBS: Adu Jenius Jon Toral dan Strategi Baru Marian Mihail

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSIK Kediri mengusung misi bangkit saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-24 Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kamis (5/3). Kekalahan menyakitkan dari Persis Solo pekan lalu menjadi cambuk bagi skuat Macan Putih untuk kembali ke jalur kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
Pelatih Persik, Marcos Reina Torres, menuntut respons cepat dari anak asuhnya setelah performa mengecewakan di Solo. Kegagalan mengeksekusi penalti di menit-menit akhir oleh Ezra Walian harus segera dilupakan. Fokus utama kini tertuju pada Jon Toral, gelandang serang eks Arsenal yang telah memberikan dimensi baru dalam permainan Persik sejak bergabung di bursa transfer Januari.
Toral diharapkan mampu menjadi motor serangan untuk membongkar pertahanan PSBS yang sedang rapuh. Kehadiran Henhen Herdiana di sisi kanan juga diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan.
Di kubu tamu, PSBS Biak datang dengan kondisi yang belum stabil. Setelah kekalahan telak dari PSIM Yogyakarta, pelatih Marian Mihail memiliki pekerjaan rumah besar dalam memperbaiki koordinasi lini belakang. "Badai Pasifik" saat ini berada di zona degradasi dan sangat membutuhkan poin untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi.
PSBS kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat melalui sayap untuk mengeksploitasi celah yang ditinggalkan bek Persik saat asyik menyerang. Ruyery Blanco tetap menjadi tumpuan di lini depan untuk mengonversi setiap peluang menjadi gol.
|Kategori
|Persik Kediri
|PSBS Biak
|Posisi Klasemen
|12
|16
|Hasil Terakhir
|Kalah 1-2 vs Persis
|Kalah 2-4 vs PSIM
|Pemain Kunci
|Jon Toral
|Ruyery Blanco
Persik Kediri (4-3-3): Leo Navacchio; Henhen Herdiana, Anderson Nascimento, Hamra Hehanussa, Yusuf Meilana; Rohit Chand, Jon Toral, Ze Valente; Ezra Walian, Jose Enrique, Ramiro Fergonzi.
PSBS Biak (4-2-3-1): Mario Londok; Barnabas Sobor, Julian Velazquez, Fabiano Beltrame, Marckho Merauje; Nelson Alom, Jonata Machado; Beto Goncalves, Todd Ferre, Williams Lugo; Ruyery Blanco.
Apakah Jon Toral mampu membawa Persik Kediri menembus posisi 10 besar pekan ini, ataukah PSBS Biak yang akan memberikan kejutan di Stadion Brawijaya? Tulis prediksi skor Anda di kolom komentar!
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
