Hasil Persik Kediri vs PSBS Biak: Skor 2-1, Comeback Dramatis Macan Putih di Brawijaya

PERSIK Kediri sukses meraih kemenangan krusial dalam lanjutan pekan ke-24 BRI Liga 1 2025/2026. Menjamu PSBS Biak di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (5/3/2026) malam, skuat Macan Putih berhasil membalikkan keadaan secara dramatis dan menang dengan skor tipis 2-1.
Sempat tertinggal lebih dulu di awal babak kedua, mentalitas pantang menyerah anak asuh Marcos Reina membuahkan hasil di sepuluh menit terakhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persik untuk terus merangkak naik ke papan tengah klasemen.
Babak pertama berjalan cukup alot dengan tempo sedang. Persik Kediri yang mengandalkan Ezra Walian di lini depan berulang kali mencoba menembus pertahanan rapat Badai Pasifik. Namun, disiplinnya lini belakang PSBS Biak membuat skor 0-0 bertahan hingga jeda antarpemain.
Kejutan terjadi sesaat setelah babak kedua dimulai. Pada menit ke-48, Ruyery Blanco berhasil membungkam publik tuan rumah setelah memanfaatkan umpan silang matang yang gagal diantisipasi barisan pertahanan Persik. Skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu.
Tertinggal satu gol, Persik Kediri melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya gedor. Perjuangan tak kenal lelah mereka membuahkan hasil pada menit ke-79. Berawal dari kemelut di depan gawang, Al Hamra Hehanussa menyambar bola liar untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Puncak drama terjadi pada menit ke-88. Melalui skema sepak pojok, Muhamad Firly yang baru masuk di babak kedua berhasil memenangkan duel udara dan menyundul bola masuk ke pojok gawang PSBS Biak. Skor berbalik menjadi 2-1 untuk keunggulan Persik Kediri hingga peluit panjang dibunyikan.
|Kategori
|Persik Kediri
|PSBS Biak
|Skor Akhir
|2
|1
|Pencetak Gol
|Al Hamra (79'), M. Firly (88')
|Ruyery Blanco (48')
|Penguasaan Bola
|54%
|46%
|Tembakan ke Gawang
|6
|3
Persik Kediri: Leonardo; Al Hamra Hehanussa, Anderson Nascimento, Yusuf Meilana, Agil Munawar; Rohit Chand, Bayu Otto, Ze Valente; Ezra Walian, Ramiro Fergonzi, Majed Osman. Pelatih: Marcos Reina.
PSBS Biak: Mario Londok; Julian Velazquez, Donni Monim, Barnabas Sobor; Febriato Uopmabin, Jonata Machado, Williams Lugo, Nelson Alom; Beto Goncalves, Ruyery Blanco, Alexsandro Perreira. Pelatih: Marian Mihail.
