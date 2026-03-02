Hasil Persebaya vs Persib 2-2, Drama Empat Gol di Surabaya

Jepretan layar.(Google.)

TIM Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Persebaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Namun, kedua tim sama-sama kesulitan menembus lini pertahanan lawan pada 30 menit pertama laga.

Persebaya akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-43 melalui eksekusi penalti Bruno Moreira. Wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang yang dikonfirmasi melalui tinjauan VAR. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Hasilnya terlihat pada menit ke-51 ketika Luciano Guaycochea berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sepakan terukur memanfaatkan umpan dari sisi kanan.

Tim tamu berbalik unggul pada menit ke-73. Penyerang Andrew Jung sukses memanfaatkan bola liar di depan gawang dan membawa Persib unggul 2-1.

Tertinggal satu gol, Persebaya meningkatkan intensitas serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-83 setelah Francisco Rivera mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti.

Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menambah gol. Skor 2-2 pun menjadi hasil akhir pertandingan.

Tambahan satu poin membuat kedua tim masih bersaing ketat di papan atas klasemen sementara kompetisi musim ini. (Ant/P-3)