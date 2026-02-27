Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Beckham Putra Harap Persib Konsisten Sampai Akhir Musim

Dhika Kusuma Winata
27/2/2026 13:51
Beckham Putra Harap Persib Konsisten Sampai Akhir Musim
Pemain Persib Bandung Beckham Putra(ANTARA/Abdan Syakura)

ERSIB Bandung menjaga tren positif usai membungkam Madura United FC 5-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam. Kemenangan itu disyukuri gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, yang berharap timnya tetap konsisten hingga akhir musim.

Beckham menilai hasil tersebut bukan hanya soal tiga poin tetapi juga keberhasilan mempertahankan gawang tetap steril di hadapan pendukung sendiri.

"Alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin lagi. Kami bersyukur kembali menang di kandang dan tanpa kebobolan," ujar Beckham.

Meski menang besar, dia mengingatkan perjuangan belum selesai. Kompetisi masih menyisakan sejumlah pertandingan krusial dalam perebutan gelar.

"Kami berharap bisa lebih baik lagi dan kembali menang di laga selanjutnya sampai akhir musim," pungkasnya.

Tambahan tiga poin membuat Persib mengoleksi 53 angka dan tetap bertengger di puncak klasemen sementara.

Maung Bandung unggul tiga poin atas Persija Jakarta di posisi kedua, dengan catatan memainkan satu laga lebih sedikit. Situasi tersebut membuka peluang Persib memperlebar jarak lagi dalam persaingan. (P-4)



Editor : Akmal
