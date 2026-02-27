Beckham Putra Harap Persib Konsisten Sampai Akhir Musim

Headline
ERSIB Bandung menjaga tren positif usai membungkam Madura United FC 5-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam. Kemenangan itu disyukuri gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, yang berharap timnya tetap konsisten hingga akhir musim.
Beckham menilai hasil tersebut bukan hanya soal tiga poin tetapi juga keberhasilan mempertahankan gawang tetap steril di hadapan pendukung sendiri.
"Alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin lagi. Kami bersyukur kembali menang di kandang dan tanpa kebobolan," ujar Beckham.
Meski menang besar, dia mengingatkan perjuangan belum selesai. Kompetisi masih menyisakan sejumlah pertandingan krusial dalam perebutan gelar.
"Kami berharap bisa lebih baik lagi dan kembali menang di laga selanjutnya sampai akhir musim," pungkasnya.
Tambahan tiga poin membuat Persib mengoleksi 53 angka dan tetap bertengger di puncak klasemen sementara.
Maung Bandung unggul tiga poin atas Persija Jakarta di posisi kedua, dengan catatan memainkan satu laga lebih sedikit. Situasi tersebut membuka peluang Persib memperlebar jarak lagi dalam persaingan. (P-4)
Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan bahwa kemenangan meyakinkan atas Persik Kediri menjadi modal krusial bagi timnya.
Pemilik nomor punggung 7 ini mengungkapkan kondisi tim saat ini dalam keadaan bagus pascahasil imbang yang mengecewakan di kandang Persebaya Surabaya.
Persib dijadwalkan menjamu wakil Thailand, Ratchaburi FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2) pukul 19.15 WIB.
GOL cepat Beckham Putra Nugraha pada menit ke-5 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion GBLA, Minggu (11/1/2026).
DUEL El Classico Persib vs Persija pada, untuk sementara dipimpin Maung Bandung 1-0 atas Persija Jakarta pada lanjutan BRI Super League 2025-2026
Di bawah Persija, tim penyumbang pemain terbanyak adalah Dewa United Banten FC. Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu menyumbangkan empat pemainnya.
Persib Bandung bersiap menjamu Persik Kediri di GBLA malam ini. Bojan Hodak konfirmasi kembalinya Julio Cesar dan Layvin Kurzawa demi pertahankan posisi puncak klasemen
Persita Tangerang sukses membungkam Madura United dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini membawa Pendekar Cisadane naik ke posisi kelima klasemen.
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan timnya berambisi mengakhiri rekor kurang baik saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri.
Duel panas akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, saat tuan rumah Borneo FC menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 BRI Super League, Sabtu (7/3).
Pelatih Bali United Johnny Jansen menilai kemenangan dramatis 4-3 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat malam, menjadi momentum penting
