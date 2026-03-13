Hajar Bali United 3-0, Persis Solo Resmi Tinggalkan Zona Merah

Pesepak bola Persis Solo Roman Paparyha (kanan) berselebrasi dengan rekannya Dejan Tumbas (kiri) usai mencetak gol ke gawang Persik Kediri pada pertandingan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (1/3/2026).(Antara)

PERSIS Solo sukses mengamankan tiga poin penting dalam upaya menjauh dari jurang degradasi setelah membungkam Bali United dengan skor telak 3-0. Laga pekan ke-25 Liga 1 2025/2026 ini berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3) malam WIB.

Tiga gol kemenangan Laskar Sambernyawa masing-masing dicetak oleh Dejan Tumbas (32') dan brace dari Bruno Gomes (41', 90+10'). Hasil ini membawa Persis naik ke peringkat 15 klasemen sementara, sekaligus memutus tren negatif mereka di beberapa laga terakhir.

Laporan Pertandingan

Babak Pertama: Dominasi Tuan Rumah

Bermain di bawah guyuran atmosfer suporter fanatik dan disaksikan langsung oleh mantan Presiden RI Joko Widodo, Persis Solo tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Meski Bali United sempat mengancam lewat Teppei Yachida yang tendangannya membentur mistar, Persis tetap tenang menguasai ritme.

Gol yang dinanti akhirnya lahir pada menit ke-32. Dejan Tumbas melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola sempat mengenai punggung bek Bali United, Joao Ferrari, sehingga berubah arah dan mengecoh kiper Mike Hauptmeijer. Skor 1-0 untuk tuan rumah.

Persis tidak mengendurkan serangan. Pada menit ke-41, Bruno Gomes menunjukkan kelasnya. Setelah menerima umpan terobosan, ia mengecoh Kadek Arel sebelum melepaskan sepakan melengkung ke pojok gawang. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua: Drama Cedera dan Gol Penutup

Memasuki babak kedua, Bali United yang diasuh Johnny Jansen mencoba merespons dengan memasukkan tenaga baru di lini depan. Namun, barisan pertahanan Persis yang digalang Ricardo Lima tampil sangat disiplin.

Laga sempat terhenti cukup lama ketika kiper Persis, Muhammad Riyandi, mengalami cedera serius dan harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Namun, hal ini tidak meruntuhkan mentalitas pemain Persis.

Di masa injury time yang panjang, Bruno Gomes kembali menjadi mimpi buruk bagi Serdadu Tridatu. Melalui skema serangan balik cepat, Gomes lepas dari jebakan offside dan dengan tenang menaklukkan kiper dalam situasi satu lawan satu pada menit ke-90+10. Skor 3-0 mengakhiri pertandingan.

Statistik Pertandingan

Statistik Persis Solo Bali United Skor Akhir 3 0 Pencetak Gol Dejan Tumbas (32'), Bruno Gomes (41', 90+10') - Lokasi Pertandingan Stadion Manahan, Solo

Analisis Singkat: Kemenangan ini membuktikan efektivitas bursa transfer putaran kedua Persis Solo. Bruno Gomes dan Dejan Tumbas menjadi pembeda yang memberikan ketajaman di lini depan, sesuatu yang hilang di paruh pertama musim. Bagi Bali United, kekalahan ini menunjukkan celah besar dalam transisi bertahan saat menghadapi serangan balik cepat.

Dengan hasil ini, Persis Solo mengoleksi 20 poin dan berhasil menggeser Madura United serta Semen Padang untuk naik ke peringkat 15. Sementara Bali United tertahan di posisi 10 dengan 33 poin. (E-4)