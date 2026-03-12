Link Live Streaming Persis vs Bali United: Jadwal Liga 1 & Lokasi Stadion

Headline
PERTANDINGAN pekan ke-25 Liga 1 2025/2026 mempertemukan Persis Solo melawan Bali United pada malam ini, Kamis, 12 Maret 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan ini menjadi penutup rangkaian pekan ke-25 sekaligus misi hidup mati bagi tuan rumah.
Laskar Sambernyawa saat ini terpuruk di dasar klasemen (peringkat 18) dengan 17 poin. Kemenangan menjadi harga mati bagi anak asuh Milomir Seslija untuk mengejar ketertinggalan poin dari tim-tim di zona aman seperti Semen Padang dan Madura United.
Catatan: Persis Solo wajib meraih poin penuh jika ingin menjaga asa keluar dari zona degradasi musim ini.
Persis Solo datang dengan modal kurang maksimal setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di laga sebelumnya. Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri di Manahan diharapkan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi Moussa Sidibe dkk.
Sementara itu, Bali United tengah dalam tren positif. Serdadu Tridatu baru saja meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Arema FC. Pelatih Johnny Jansen menegaskan bahwa anak asuhnya siap mencuri poin di Solo meski memiliki waktu persiapan yang tergolong singkat.
Anda dapat menyaksikan pertandingan ini secara legal melalui tautan di bawah ini:
Link Live Streaming Persis Solo vs Bali United - Vidio
*Disclaimer: Jadwal siaran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemegang hak siar.
PELATIH Bali United Johnny Jansen menyatakan timnya siap jelang laga Bali United vs Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 Super League di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3)pukul 20.30 WIB.
Bagi Persis Solo, laga melawan Bali United akan menjadi laga hidup mati di ajang Super League
