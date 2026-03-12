Headline
Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

Link Live Streaming Persis vs Bali United: Jadwal Liga 1 & Lokasi Stadion

Nonton live streaming Persis Solo vs Bali United di Liga 1 2025/2026 malam ini.(Antara)

PERTANDINGAN pekan ke-25 Liga 1 2025/2026 mempertemukan Persis Solo melawan Bali United pada malam ini, Kamis, 12 Maret 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan ini menjadi penutup rangkaian pekan ke-25 sekaligus misi hidup mati bagi tuan rumah.

Laskar Sambernyawa saat ini terpuruk di dasar klasemen (peringkat 18) dengan 17 poin. Kemenangan menjadi harga mati bagi anak asuh Milomir Seslija untuk mengejar ketertinggalan poin dari tim-tim di zona aman seperti Semen Padang dan Madura United.

Jadwal dan Lokasi Pertandingan Persis vs Bali United

  • Pertandingan: Persis Solo vs Bali United
  • Kompetisi: Liga 1 2025/2026 (Pekan 25)
  • Hari/Tanggal: Kamis, 12 Maret 2026
  • Waktu Kick-off: 20.30 WIB
  • Lokasi: Stadion Manahan, Surakarta (Solo)
  • Siaran Langsung: Indosiar
  • Live Streaming: Vidio

Catatan: Persis Solo wajib meraih poin penuh jika ingin menjaga asa keluar dari zona degradasi musim ini.

Kondisi Tim: Misi Bangkit vs Konsistensi

Persis Solo datang dengan modal kurang maksimal setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di laga sebelumnya. Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri di Manahan diharapkan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi Moussa Sidibe dkk.

Sementara itu, Bali United tengah dalam tren positif. Serdadu Tridatu baru saja meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Arema FC. Pelatih Johnny Jansen menegaskan bahwa anak asuhnya siap mencuri poin di Solo meski memiliki waktu persiapan yang tergolong singkat.

Link Live Streaming Persis vs Bali United

Anda dapat menyaksikan pertandingan ini secara legal melalui tautan di bawah ini:

Link Live Streaming Persis Solo vs Bali United - Vidio

*Disclaimer: Jadwal siaran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemegang hak siar.



Editor : Gana Buana
