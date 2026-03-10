Imran Nahumarury Senang Laga Debutnya Beri Kemenangan Bagi Semen Padang

Imran Nahumarury((Instagram @imran_nahumarury))

PELATIH baru Semen Padang Imran Nahumarury mengaku bersyukur debutnya bersama Kabau Sirah berakhir dengan kemenangan setelah menekuk tuan rumah PSBS Biak 2-0 pada laga pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin.

Dua gol kemenangan Semen Padang di laga ini dicetak oleh Guillermo Fernandez pada menit ke-70 dan ke-90+4.

“Yang pastinya kami sebagai tim pelatih bersyukur, walaupun persiapan kami cuma dua hari, tapi pemain-pemain tampil sangat luar biasa, mereka bisa menjalankan taktikal terutama di babak kedua, yang tadinya di babak pertama itu coba untuk main lebih sabar, babak kedua kita membuat perubahan dan counter attack kita berhasil,” kata Imran, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.

Tambahan tiga poin ini juga membuat Semen Padang untuk sementara mampu naik dua strip dari peringkat ke-18 jadi posisi ke-16 dengan 20 poin. Untuk sementara, poin ini menyamai Persijap Jepara dan Madura United FC yang posisinya ada di atas Kabau Sirah.

Situasi ini membuat Persis Solo sementara harus turun ke posisi juru kunci dengan 17 poin, dengan mereka masih akan menjalani laga pekan ke-25 menghadapi Bali United pada Kamis (12/3) malam.

Sementara itu, kekalahan ini membuat PSBS turun ke peringkat ke-17 dengan 18 poin. Mantan pelatih Malut United FC itu menyadari benar begitu krusialnya arti kemenangan dari Badai Pasifik ini.

Terlebih sebelumnya Semen Padang baru saja melewati beberapa laga melawan tim papan tengah dan papan atas dan belum menghasilkan apa yang diinginkan.

“Pertandingan yang sangat tidak mudah melawan tim yang berada di papan tengah atau papan atas. Tapi ketika saya datang, anak-anak sangat antusias, mereka sangat luar biasa. Jadi ibaratnya tim ini bahan yang sudah ada. Saya cuma datang, sedikit kita poles begini, dan mereka bisa,” kata Imran menambahkan.

“Tapi kami sadar ini perjalanan masih jauh. Namun kemenangan ini tentu harapannya jadi modal bagi kami untuk laga-laga selanjutnya. Kepada pemain saya tekankan bahwa 10 pertandingan tersisa adalah laga final. Step by step kita jalani untuk bisa mendapat poin demi poin,” tutup Imran.

Setelah jeda kompetisi karena libur Idul Fitri dan jeda pertandingan internasional, Semen Padang akan kembali berlaga pada 5 April saat mereka menjamu pemuncak klasemen Persib Bandung. (Ant/P-3)