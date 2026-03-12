Bali United vs Persis : Tridatu Siap Meski Minim Waktu

Bali United(Instagram/@baliunitedfc)

PELATIH Bali United Johnny Jansen menyatakan timnya siap jelang laga Bali United vs Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 Super League di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3)pukul 20.30 WIB.

Bali United berada di posisi 9 klasemen Liga 1 dengan 33 poin. Sedangkan tuan rumah Persis Solo menjadi juru kunci dengan 17 poin.

Menurut Jansen waktu untuk berlatih bagi serdadu Tridatu sangat minim. Meskipun demikian ia optimistis jelang laga.

"Kami memiliki persiapan singkat dimana latihan, perjalanan tandang dan latihan di sini dan bertanding. Tapi kami siap," ujar dia, Kamis (12/3).

Menurutnya anak-anak asuhannya di Bali United sudah paham hal yang harus dilakukan di lapangan. Apalagi, timnya baru memetik kemenangan dari laga lalu atas Arema dengan skor 4-3.

Meskipun demikian, Jansen menekankan pentingnya evaluasi. Ia mewanti-wanti soal kesalah kecil yang berpotensi merugikan Bali United, contohnya handsball yang dapat membuat lawan diganjar penalti atau gol bunuh diri.

"Ada momentum yang harusnya bisa cetak peluang tiba-tiba gagal dan jadi kerugian karena faktor kecil. Pemain wajib fokus sepanjang laga," tegas dia.

Daftar Pemain Bali United vs Persis Solo Pekan ke-25 Liga 1 2025/2026 - Stadion Manahan, Solo Posisi Bali United (Starter) Persis Solo (Starter) Kiper Mike Hauptmeijer Muhammad Riyandi Belakang Kadek Arel, Joao Ferrari, Rizky Dwi, Ricky Fajrin Dusan Mijic, Kadek Raditya, Eki Taufik, Luka Dumancic Tengah Kadek Agung, Tim Receveur, Mitsuru Maruoka Andrei Alba, Zanadin Fariz, Miroslav Maricic Depan Diego Campos, Thales Goppel, Boris Kopitovic Bruno Gomes, Roman Paparyha, Dejan Tumbas Catatan: Susunan pemain dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan taktis pelatih menjelang kick-off.

