Klasemen PSIM vs Persijap Terbaru: Laskar Mataram Ditahan Imbang Laskar Kalinyamat

PSIM Jogja vs Persijap Jepara(Instagram/@psimjogja_official)

PSIM Yogyakarta harus puas berbagi angka dengan tamunya, Persijap Jepara, dalam laga PSIM vs Persijap pekan ke-25 Liga 1 BRI Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026), kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2.

Jalannya Pertandingan

Laskar Kalinyamat langsung menggebrak sejak peluit pertama dibunyikan. Baru tiga menit laga berjalan, Borja Martinez berhasil membobol gawang Cahya Supriadi melalui tendangan voli keras. Tertinggal satu gol, Laskar Mataram merespons dengan meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya, pada menit ke-16, Ezequiel Vidal sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan silang matang. Dominasi PSIM berlanjut hingga Ze Valente mencetak gol indah lewat tumit (backheel) pada menit ke-37, membalikkan skor menjadi 2-1 yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persijap yang tidak ingin pulang dengan tangan hampa melakukan beberapa pergantian taktis. Upaya mereka membuahkan hasil di menit ke-67 melalui gol Iker Guarrotxena. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Update Klasemen PSIM vs Persijap

Peringkat Klub Main Poin 8 PSIM Yogyakarta 25 38 14 Persijap Jepara 25 21

