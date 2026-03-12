Headline
Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Klasemen PSIM vs Persijap Terbaru: Laskar Mataram Ditahan Imbang Laskar Kalinyamat

Media Indonesia
12/3/2026 13:19
Klasemen PSIM vs Persijap Terbaru: Laskar Mataram Ditahan Imbang Laskar Kalinyamat
PSIM Jogja vs Persijap Jepara(Instagram/@psimjogja_official)

PSIM Yogyakarta harus puas berbagi angka dengan tamunya, Persijap Jepara, dalam laga PSIM vs Persijap pekan ke-25 Liga 1 BRI Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026), kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2.

Jalannya Pertandingan

Laskar Kalinyamat langsung menggebrak sejak peluit pertama dibunyikan. Baru tiga menit laga berjalan, Borja Martinez berhasil membobol gawang Cahya Supriadi melalui tendangan voli keras. Tertinggal satu gol, Laskar Mataram merespons dengan meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya, pada menit ke-16, Ezequiel Vidal sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan silang matang. Dominasi PSIM berlanjut hingga Ze Valente mencetak gol indah lewat tumit (backheel) pada menit ke-37, membalikkan skor menjadi 2-1 yang bertahan hingga turun minum.

Baca juga : Perjuangan PSIS Semarang Keluar dari Zona Degradasi Semakin Berat

Memasuki babak kedua, Persijap yang tidak ingin pulang dengan tangan hampa melakukan beberapa pergantian taktis. Upaya mereka membuahkan hasil di menit ke-67 melalui gol Iker Guarrotxena. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Update Klasemen PSIM vs Persijap

Peringkat Klub Main Poin
8 PSIM Yogyakarta 25 38
14 Persijap Jepara 25 21

 

(H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved