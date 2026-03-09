Hasil Laga Persib vs Kediri, Maung Bandung Nyaman di Puncak seusai Raih Poin Penuh

Para pemain Persib Bandung.(Antara)

PERSIB Bandung tampil menggila saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam, Maung Bandung sementara unggul telak 3-0 hingga akhir babak kedua.

Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol, sementara gelandang Timnas Indonesia Thom Haye membuka keunggulan melalui eksekusi penalti yang dingin.

Jalannya Pertandingan

Persib membuka keunggulan pada menit ke-22. Berguinho yang melakukan akselerasi di kotak penalti dijatuhkan oleh Muhamad Firly, membuat wasit menunjuk titik putih. Thom Haye yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan kiper Leonardo Navacchio.

Baca juga : Hasil Babak 1, Persib Bandung Unggul 2 Gol dari Persik Kediri

Menjelang akhir babak pertama, tepatnya menit ke-39, Persib kembali mendapatkan hadiah penalti setelah Frans Putros dilanggar Adrian Luna. Keputusan ini diambil wasit setelah melihat tayangan Video Assistant Referee (VAR). Andrew Jung yang menjadi eksekutor sukses menggandakan skor menjadi 2-0.

Memasuki babak kedua, dominasi Persib berlanjut. Pada menit ke-53, Andrew Jung kembali mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari pergerakan Berguinho yang memberi bola ke sisi sayap, Frans Putros mengirimkan umpan silang akurat yang langsung disambar Jung dengan sontekan terukur ke gawang Persik.

Statistik Pertandingan Skor Sementara 3 - 0 Penguasaan Bola 58% - 42% Tembakan ke Gawang 6 - 2 Pencetak Gol T. Haye (22' P), A. Jung (39' P, 53')

Dengan hasil sementara ini, Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026, menjauh dari kejaran Borneo FC dan Persija Jakarta. (Cah/P-3)