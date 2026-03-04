Cedera Paha Bikin Mauro Zijlstra Absen Saat Persija Ditahan Borneo FC 2-2

Pesepak bola Persija Jakarta Bruno Nunes De Barros (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Bali United Rahmat Arjuna (kanan) saat pertandingan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2/2026).(Antara)

KABAR kurang sedap datang dari skuad Persija Jakarta usai hasil imbang 2-2 kontra Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Selasa (3/3).

Pelatih Macan Kemayoran, Mauricio Souza, akhirnya buka suara terkait absennya Mauro Zijlstra dalam laga penting tersebut.

Cedera Terjadi Saat Latihan

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Mauricio mengungkapkan bahwa sang pemain mengalami cedera paha saat sesi latihan akhir pekan lalu.

Baca juga : Persija vs Borneo FC Berakhir 2-2, Mauricio Souza Kecewa Banyak Peluang Terbuang

"Mauro, sayangnya di hari Minggu kita latihan, waktu latihan sudah selesai, sudah mau selesai, dia ada shooting ke gawang. Dia shooting terus dia cedera di paha depan. Dan dia tidak bisa tampil di pertandingan ini lawan Borneo," ungkap Mauricio.

Cedera paha depan itu membuat Zijlstra harus menepi dan berpotensi kembali absen saat Persija menghadapi Dewa United Banten FC pada Minggu (15/3), sekitar dua pekan mendatang.

Ajaraie dan Paulo Ricardo Masih Tanda Tanya

Masalah cedera Persija tak berhenti pada Zijlstra. Mauricio juga belum bisa memastikan kondisi Alaaeddine Ajaraie yang harus ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan oleh Jean Mota dalam laga kontra Borneo.

Baca juga : Persija vs Borneo FC Imbang, Begini Kata Rizky Ridho soal Peluang Gelar

Selain itu, Paulo Ricardo juga masih dalam proses pemulihan setelah mengalami cedera saat menghadapi Bali United. Bek andalan tersebut sudah absen dalam tiga pertandingan terakhir.

"Mauro cedera tidak tahu dia bisa tampil tidak ke depan. Alaaeddine juga kita harus lihat itu cedera dia apa. Paulo pemain stoper kita belum tahu dia bisa main atau tidak pertandingan berikutnya," ungkap pelatih asal Brasil tersebut.

Allano Lima Dipastikan Absen Lawan Dewa United

Jika kondisi beberapa pemain masih menunggu evaluasi medis, satu nama sudah dipastikan tak bisa tampil saat melawan Dewa United, yakni Allano Lima.

Pemain asal Brasil itu harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning setelah menerima kartu pada menit ke-87 saat melawan Borneo. Itu menjadi kartu kuning ketiganya secara beruntun usai laga menghadapi PSM Makassar dan Malut United.

"Dan Allano yang dapat akumulasi kartu kuning," ucap Mauricio.

Persija Gagal Pangkas Jarak dari Persib

Hasil imbang melawan Pesut Etam membuat Persija belum mampu memangkas jarak dari Persib Bandung di puncak klasemen.

Saat ini Macan Kemayoran berada di posisi kedua dengan 51 poin, terpaut tiga angka dari Persib yang mengoleksi 54 poin.

Dengan badai cedera dan sanksi yang menghantui, Persija kini dihadapkan pada ujian konsistensi dalam perebutan gelar. Duel kontra Dewa United bakal menjadi laga krusial untuk menjaga asa juara tetap menyala. (Ant/E-4)