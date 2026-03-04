Persija vs Borneo FC Imbang, Begini Kata Rizky Ridho soal Peluang Gelar

Pesepak bola Persija Jakarta Rizky Ridho (ketiga kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya Gustavo Franca usai mencetak gol ke gawang pesepak bola Persita Tangerang pada pertandingan BRI Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu(Antara)

KAPTEN Persija Jakarta, Rizky Ridho, tidak menyembunyikan kekecewaannya atas hasil imbang 2-2 melawan Borneo FC pada laga Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3) malam. Hasil tersebut membuat Persija gagal mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Hasil itu membuat Persija kehilangan dua poin. Meski masih duduk di peringkat kedua klasemen, Ridho menilai kegagalan itu menjadi pukulan karena tim tengah memburu target juara.

Tambahan tiga poin sedianya bakal membuat Persija terus menempel Persib dengan selisih satu poin. Namun, hasil imbang kontra Borneo membuat Persija berjarak tiga angka dari Persib di luncak klasemen yang memainkan satu laga lebih sedikit.

“Sangat sedih kami harus kehilangan dua poin di kandang. Semua tentu kecewa dengan hasil ini. Kami sudah berusaha memberikan tiga poin agar semakin dekat ke papan atas sesuai target kami, yaitu juara," kata Ridho.

Meski begitu, dia yakin peluang Persija untuk bersaing dalam perebutan gelar belum tertutup. Sisa pertandingan musim ini akan diperlakukan layaknya laga final.

"Asa untuk menjadi juara belum tertutup. Kami akan terus berjuang di setiap pertandingan karena 10 laga sisa adalah final bagi kami,” ungkap Ridho.

Di sisi lain, Ridho juga menanggapi sorotan terhadap konsistensi lini pertahanan Persija yang belum solid. Dia mengakui timnya masih kerap kebobolan termasuk pada momen-momen krusial pertandingan.

Evaluasi di sektor pertahanan menjadi pekerjaan rumah bagi Persija jika ingin menjaga peluang dalam persaingan menuju tangga juara hingga akhir musim.

“Memang kami masih jarang mencatat clean sheet karena kebobolan, termasuk di menit-menit akhir dan pertengahan laga. Kami harus lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi karena mungkin ada kesalahan individu yang mengakibatkan kami kebobolan," ucapnya. (E-4)