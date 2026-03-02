Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Media Indonesia
03/3/2026 01:00
Persija vs Borneo FC: Duel Pertaruhan Kursi Runner-Up di JIS
Persija Jakarta(instagram/@persija)

PEKAN ke-24 Liga 1 2025/2026 akan menyajikan big match antara Persija vs Borneo FC Samarinda di Jakarta International Stadium (JIS) pada Selasa (3/3) malam. Laga ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim hanya terpaut satu poin di papan atas klasemen.

Kondisi Tim: Persija sedang dalam tren positif setelah menang dramatis 3-2 atas Malut United. Namun, Macan Kemayoran dihantui rekor buruk kontra Pesut Etam yang belum pernah mereka kalahkan dalam enam pertemuan terakhir.

Statistik Kunci Pertandingan

Aspek Persija Jakarta Borneo FC
Posisi Klasemen 2 (50 Poin) 3 (49 Poin)
Top Skor Emaxwell Souza (13 Gol) Leo Gaucho (9 Gol)
5 Laga Terakhir M-M-M-K-M M-M-M-K-M

Prediksi Susunan Pemain

Persija Jakarta (3-4-3): Andritany Ardhiyasa; Rizky Ridho, Jordi Amat, Thales Lira; Fajar Fathur Rahman, Dony Tri Pamungkas, Fábio Calonego, Van Basty Souza; Alaaeddine Ajaraie, Emaxwell Souza, Gustavo Almeida.
Pelatih: Maurício Souza.

Borneo FC (4-2-3-1): Nadeo Argawinata; Ardi Idrus, Jose Cleylton, Christophe Nduwarugira, Fajar Fathur Rahman; Kei Hirose, Rivaldo Enero; Stefano Lilipaly, Berguinho, Mariano Peralta; Leo Gaucho.
Pelatih: Pieter Huistra.

(H-4)



Editor : Indriyani Astuti
