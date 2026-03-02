Persija vs Borneo FC: Duel Pertaruhan Kursi Runner-Up di JIS

Headline
PEKAN ke-24 Liga 1 2025/2026 akan menyajikan big match antara Persija vs Borneo FC Samarinda di Jakarta International Stadium (JIS) pada Selasa (3/3) malam. Laga ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim hanya terpaut satu poin di papan atas klasemen.
|Aspek
|Persija Jakarta
|Borneo FC
|Posisi Klasemen
|2 (50 Poin)
|3 (49 Poin)
|Top Skor
|Emaxwell Souza (13 Gol)
|Leo Gaucho (9 Gol)
|5 Laga Terakhir
|M-M-M-K-M
|M-M-M-K-M
Persija Jakarta (3-4-3): Andritany Ardhiyasa; Rizky Ridho, Jordi Amat, Thales Lira; Fajar Fathur Rahman, Dony Tri Pamungkas, Fábio Calonego, Van Basty Souza; Alaaeddine Ajaraie, Emaxwell Souza, Gustavo Almeida.
Pelatih: Maurício Souza.
Borneo FC (4-2-3-1): Nadeo Argawinata; Ardi Idrus, Jose Cleylton, Christophe Nduwarugira, Fajar Fathur Rahman; Kei Hirose, Rivaldo Enero; Stefano Lilipaly, Berguinho, Mariano Peralta; Leo Gaucho.
Pelatih: Pieter Huistra.
