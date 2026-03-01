Preview Persis Solo vs Persik Kediri: Misi Bangkit Laskar Sambernyawa di Manahan

Konferensi Pers Pelatih Kepala PERSIS, Milomir Seslija (kiri) dan pemain PERSIS, Andrei Alba (kanan)(Dok. Tim Media Persis)

PERTANDINGAN pekan ke-23 Liga 1 BRI Super League 2025/2026 akan mempertemukan Persis Solo vs Persik Kediri di Stadion Manahan, Solo, pada Minggu (1/3) pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi ujian krusial bagi tuan rumah yang sedang berjuang keluar dari dasar klasemen sementara.

Laskar Sambernyawa saat ini terpuruk di peringkat ke-18 dengan hanya mengantongi 13 poin. Pelatih Milomir Seslija berada dalam tekanan tinggi setelah manajemen memberikan target poin maksimal dalam dua laga kandang beruntun. Namun, upaya bangkit Persis terhambat oleh absennya Febri Hariyadi yang harus menjalani operasi akibat cedera parah.

Analisis Kekuatan Tim

Persik Kediri yang kini menempati posisi ke-12 klasemen memiliki catatan yang cukup baik saat bertemu Persis. Tim asuhan Marcos Reina dikenal memiliki lini tengah yang kreatif berkat kehadiran Ze Valente. Persik diprediksi akan bermain lebih menunggu dan memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persis yang seringkali naik membantu serangan.

Di sisi lain, Persis Solo kemungkinan akan mengandalkan duet Moussa Sidibe dan Karim Rossi. Kecepatan Althaf Indie di sisi sayap juga diharapkan mampu membongkar pertahanan Macan Putih yang digalang Hamra Hehanussa.

Catatan Penting: Persis Solo belum pernah menang melawan Persik Kediri dalam tiga pertemuan terakhir di kompetisi resmi. Kemenangan terakhir Solo atas Kediri terjadi pada musim 2023/2024 silam.

Head to Head Persis Solo vs Persik Kediri

Tanggal Pertandingan Skor 27/12/2025 Persik Kediri vs Persis Solo 2-1 14/02/2025 Persik Kediri vs Persis Solo 0-0 23/09/2024 Persis Solo vs Persik Kediri 0-1

Prediksi Susunan Pemain

Gianluca Pandeynuwu; Eky Taufik, Rian Miziar, Ricardo Lima, Giovani Numberi; Sutanto Tan, Sho Yamamoto, Moussa Sidibe; Althaf Indie, Karim Rossi, Arkhan Kaka.

Leo Navacchio; Yusuf Meilana, Hamra Hehanussa, Brendon Lucas, Nuri Fasya; Rohit Chand, Bayu Otto; Ze Valente, Majed Osman, Hugo Samir; Ramiro Fergonzi.

Informasi Pertandingan

Stadion: Manahan, Solo

Manahan, Solo Waktu: Minggu, 1 Maret 2026, 20.30 WIB

Minggu, 1 Maret 2026, 20.30 WIB Siaran Langsung: Indosiar

Indosiar Live Streaming: Vidio

Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat sejak menit awal. Persis Solo diunggulkan secara motivasi karena bermain di kandang, namun Persik Kediri memiliki kedalaman skuad yang lebih merata musim ini. (H-4)