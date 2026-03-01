Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Link Live Streaming Dewa United vs Bhayangkara FC, Duel Sengit Papan tengah Super League 2025/2026

 Gana Buana
01/3/2026 17:30
Link Live Streaming Dewa United vs Bhayangkara FC, Duel Sengit Papan tengah Super League 2025/2026
Link Live Streaming Dewa United vs Bhayangkara FC.(Media Indonesia)

Pertandingan pekan ke-24 Super League 2025/2026 akan mempertemukan dua tim yang sedang dalam performa terbaiknya, Dewa United FC menjamu Bhayangkara FC. Laga ini akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Minggu (1/3/2026) malam WIB.

Informasi Pertandingan:

  • Laga: Dewa United vs Bhayangkara FC
  • Venue: Stadion Indomilk Arena, Tangerang
  • Waktu: Minggu, 1 Maret 2026, Pukul 20.30 WIB
  • Siaran TV: Indosiar
  • Live Streaming: Vidio

Preview Pertandingan

Dewa United dan Bhayangkara FC datang dengan modal yang identik, yakni tiga kemenangan beruntun di laga sebelumnya. Dewa United (33 poin) bertekad meraih poin penuh di kandang untuk menggeser posisi Bhayangkara FC (35 poin) yang saat ini berada satu tingkat di atas mereka di klasemen sementara.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, harus memutar otak karena absennya Jaja di lini tengah akibat akumulasi kartu. Di sisi lain, Bhayangkara FC di bawah asuhan Paul Munster sedang on-fire dengan produktivitas gol yang sangat tinggi, mencatatkan 13 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Prediksi Susunan Pemain

Dewa United (4-3-3):

Sonny Stevens; Taisei Marukawa, Nick Kuipers, Theo Numberi, Rizdjar Nurviat; Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Alexis Messidoro; Egy Maulana Vikri, Alex Martins, Vico Duarte.

Bhayangkara FC (4-2-3-1):

Awan Setho; Putu Gede, Slavko Damjanovic, Anderson Salles, Reva Adi; M. Hargianto, Zulfiandi; Matias Mier, Dendy Sulistyawan, Wahyu Subo Seto; Ilija Spasojevic.

Link Live Streaming

Bagi Anda yang ingin menyaksikan perjuangan Banten Warriors melawan The Guardian, silakan klik tautan di bawah ini:

People Also Ask (FAQ)

1. Jam berapa kick-off Dewa United vs Bhayangkara FC?
Pertandingan akan dimulai pada pukul 20.30 WIB hari ini, Minggu, 1 Maret 2026.

2. Di mana pertandingan Dewa United vs Bhayangkara FC dimainkan?
Laga ini berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

3. Apakah pertandingan ini disiarkan di TV Nasional?
Ya, pertandingan ini rencananya akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Indosiar.

4. Mengapa Jaja tidak bermain untuk Dewa United?
Gelandang asal Brasil tersebut harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. (Z-10)

 



Editor : Gana Buana
