Persija vs Borneo FC Berakhir 2-2, Mauricio Souza Kecewa Banyak Peluang Terbuang

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, meluapkan kekecewaannya setelah timnya gagal mengamankan kemenangan pada laga pekan ke-24 Super League 2025/2026. Menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3) malam, tim Macan Kemayoran harus puas bermain imbang 2-2.
Hasil tersebut terasa pahit lantaran Persija dua kali berada di posisi unggul. Gustavo Almeida membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-47. Namun, Borneo FC membalas melalui Juan Villa pada menit ke-62.
Persija kembali memimpin lewat sepakan jarak jauh Fabio Calonego pada menit ke-75. Hanya saja, kemenangan yang sudah di depan mata buyar setelah tim tamu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90+4.
Souza menilai timnya seharusnya sudah mengunci kemenangan sejak babak pertama. Dia menyoroti banyaknya peluang emas yang gagal dimaksimalkan para pemain.
“Saya rasa kami seharusnya bisa menang sejak babak pertama. Kami memiliki setidaknya empat peluang emas untuk mencetak gol di babak pertama. Kami seharusnya bisa mencetak gol karena dalam pertandingan besar seperti ini, kami tidak bisa menyia-nyiakan begitu banyak peluang,” ujar Souza.
Menurut dia, ritme permainan berubah selepas jeda. Persija sempat tampil efektif dengan gol cepat di awal babak kedua tetapi kemudian kehilangan kontrol permainan.
Pelatih asal Brasil itu juga menggarisbawahi sejumlah aspek yang dinilai menjadi pekerjaan rumah timnya. Ia menilai ada penurunan intensitas dan konsentrasi, terutama saat memasuki fase krusial pertandingan.
“Setelah gol itu, kami mulai bertahan tidak seperti sebelumnya dan memainkan bola yang tidak bagus,” katanya.
“Ada kurangnya usaha, kurangnya komitmen defensif, kurangnya pemahaman momen pertandingan, bahwa saat tertentu ‘saya tidak perlu lagi menyerang dan harus mulai bertahan’. Sisi tengah terbuka pada gol penyama kedudukan karena tidak terlindungi dengan baik,” tambahnya.
Hasil imbang ini membuat Persija terpeleset menjaga momentum. Tim Macan Kemayoran terpaut tiga poin dari Persib di puncak klasemen yang masih menyimpan satu laga. (E-4)
