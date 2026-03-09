Preview PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara : Laskar Kalinyamat Berjuang Selamat dari Zona Degradasi di Klasmen

PSIM Jogja vs Persijap Jepara pada laga pekan ke-25 di Stadion Sultan Agung Bantul Rabu (11/3).(Akhmad Safuan/MI)

JELANG laga pekan ke-25 lanjutan Liga 1 BRI Superleague 2025/2026 PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara yang dijadwalkan Rabu (11/3) di Stadion Sultan Agung, Bantul, kedua tim sama-sama berkeinginan dapat naik posisi klasmen Liga 1, terutama Laskar Kalinyamat ingin menjauh dari zona degradasi dengan mencuri poin dari Laskar Mataram.

Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, Persijap Jepara terus menggenjot latihan keras untuk mempersiapkan diri menghadapi partai tandang ke Jogjakarta menghadapi PSIM Jogja dalam lanjutan kompetisi Liga Superleague yang telah memasuki pekan ke-25 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Rabu (11/3) malam.

Persijap Jepara berjuluk Laskar Kalinyamat saat ini masih berada di posisi rawan yakni urutan 15 baru mengantongi 20 poin dari 24 pertandingan yang dilakoni dengan 5 kali menang, 5 kali seri dan 14 kali kalah, sedangkan PSIM Jogja memiliki 37 poin dengan 9 kali menang, 10 kali seri dan 5 kali kalah berada di urutan 8.

Bagi Laskar Kalinyamat pertandingan menghadapi tuan rumah PSIM Jogja Rabu (11/3) merupakan kesempatan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari zona merah, mengingat tim di bawahnya PSBS Biak hanya selisih 2 poin dan tim diatasnya Madura United memiliki poin 20.

Meskipun berada di papan tengah klasemen sementara, tim Laskar Mataram dengan memanfaatkan sebagai tuan rumah yang didukung ribuan suporter fanatiknya, juga berkeinginan dapat merebut 3 poin pada partai ini dan dapat naik posisi dengan menggeser 2 tim di atasnya Bhayangkara FC (38 poin) dan Persebaya Surabaya (39 poin).

Berdasar catatan Media Indonesia dalam 4 kali pertemuan PSIM Jogja dan Persijap Jepara selalu berakhir seri, sehingga pada laga ke 5 ini kedua tim berambisi dapat memecahkan telur menenangkan pertandingan, sehingga diperkirakan Ajan berlangsung seru karena baik Laskar Mataram maupun Laskar Kalinyamat akan bermain ngotot.

Berikut 4 kali PSIM Jogja vs Persijap Jepara:

1. Liga 2 Indonesia Putaran Pertama PSIM vs Persijap pada 25 Oktober 2021 (2-2)

2. Liga 2 Indonesia Babak ke-5 Persijap vs PSIM pada 2 Oktober 2024 (0-0)

3. Liga 2 Indonesia Babak ke-14 PSIM vs Persijap pada 7 Desember 2024 (0-0)

4. Liga Indonesia Superleague Babak ke-15 Persijap vs PSIM pada 25 Desember 2925 (1-1)

"Kita fokus menghadapi Persijap Jepara besok, meskipun peluang menang cukup besar, namun kami tidak ingin lengah," kata Pelatih PSIM Jogja yang berasal dari Belanda Jean-Paul van Gastel.

Kemenangan menghadapi Laskar Kalinyamat ini, menurut Jean-Paul van Gastel, akan membawa Laskar Mataram sesuai dengan tujuannya, bahkan penambahan 3 poin terasa seperti mendapatkan 6 poin karena semakin meningkatkan posisi langsung melompati dua tim yang berada di atasnya.

Bermodal hasil positif dalam 5 pertandingan terakhir tidak pernah kalah, lanjut Jean-Paul van Gastel, semakin meningkatkan semangat para pemain PSIM Jogja, sehingga optimis dapat menaklukkan tim tamu dalam laga lanjutan Liga Superleague. "Kami berusaha keras untuk menang besok," tambahnya.

Sementara itu Persijap Jepara yang berusaha menjauh dari zona degradasi dengan dapat meraih poin dalam pertandingan menghadapi tuan rumah PSIM Jogja Rabu (11/3) di Stadion Sultan Agung Bantul, semakin menghadapi kondisi berat karena tidak dapat diturunkan 3 pemain asingnta yakni Najeeb Yakubu, Sudi Abdallah dan Jose Luis (Tiri).

Meskipun cukup berat, namun Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos menyatakan tetap optimistis Laskar Kalinyamat dapat mengatasi permainan tuan rumah PSIM Jogja meskipunvrabpa 3 pemain impor karena Yakubu dan Abdallah masih dalam proses pemulihan cedera serta Tiri menjalani sanksi larangan bermain akibat kartu merah pada laga sebelumnya.

"Laga menghadapi Laskar Mataram merupakan tantangan besar, ku arena selain absennya tiga pemain juga sebagai tim tamu yang auan cukup mendapat tekanan psikologis dari suporter lawan," ujar Mario Lemos.

Pada pertandingan menghadapi PSIM Jogja besok, Mario Lemos berharap pemain pengganti seperti Aly Ndom atau Akbar Arjunsyah dapat menutup absennya pemain inti di lini belakang dan performa Carlos Franca dan Alexis Nehuel Gomez dapat mengembalikan ketajaman timvdalam memanfaatkan setiap peluang.

Upaya mengejar poin dengan dapat meladeni permainan PSIM Jogja, ungkap Mario Lemos, selain melakukan evakuasi Persijap Jepara pada pertandingan sebelumnya dan melakukan perbaikan tim. Ia juga menyusun strategi yang tepat agar dapat meredam setiap serangan yang dilancarkan di jantung pertahanan.

"Kami akan mencuri poin menghadapi tuan rumah," imbuhnya. (H-4)