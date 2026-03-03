Preview Persebaya vs Borneo FC : Tetap Siapkan Skenario Terbaik di Tengah Badai Cedera Pemain

Headline
MESKIPUN menelan pil pahit gagal memetik poin penuh di kandang sendiri saat menjamu Persib Bandung. Persebaya Surabaya kini mempersiapkan sejak awal untuk laga tandang ke kandang Borneo FC dalam laga Persebaya vs Borneo FC pada Liga 1 yang digelar Sabtu (7/3) mendatang.
Pertandingan Persebaya vs Borneo FC itu dijadwalkan berlangsung Sabtu, 7 Maret 2026 di Stadion Segiri, Samarinda. Bermain tandang dengan kondisi skuad belum sepenuhnya pulih jelas menjadi tantangan besar.
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares ditemui usai pertandingan melawan Persib, Senin malam mengakui timnya dalam kondisi ‘pincang’ banyak pemain yang masih dibalut cedera.
“Hingga kini kami belum bisa memutuskan apakah mereka bisa diturunkan, semua tergantung pada hasil medis nanti. Yang pasti banyak pemain belum sepenuhnya sembuh dari cedera,” kata Tavares.
Evaluasi menyeluruh bakal dilakukan tim pelatih Persebaya dalam beberapa hari ke depan. Formasi terbaik akan diramu dengan mempertimbangkan kondisi fisik pemain yang tersedia.
Mentalitas yang diperlihatkan saat melawan Persib Bandung bisa menjadi modal penting.
“Semangat tak menyerah meski dihimpit situasi sulit menjadi nilai positif yang harus dipertahankan. Ini modal berharga bagi tim.” katanya.
Sejumlah pemain Persebaya Surabaya masih dibalut cedera diantaranya Malik Rizaldi, Mihailo Perovic dan Bruno Paraiba. Mereka tidak turun dalam dua laga, yakni saat menjamu Persib Bandung dan Persijap.
Tavers pun harus memilih pemain pemain muda yang direkrut dari kompetisi internal Persebaya dalam sejumlah pertandingan, termasuk saat menjamu Persib Bandung. “Ini kondisi ril tim, tidak perlu harus komplain, yang bisa dilakukan memaksimalkan pemain yang ada,” katanya. (H-4)
