Persijap Jepara vs Persis Solo, Misi Sama tidak Tergelincir Turun Kasta

Punggawa Persijap Jepara siap bertarung dengan Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kamis (5/3)(Dok.Istimewa)

MASIH berada di posisi rawan, laga lanjutan Liga 1 BRI Super League 2025/2026, akan tersaji pertandingan Persijap Jepara vs Persis Solo, Kamis (5/3) di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Target menang dan mendapat poin penuh untuk dapat menjauh dari zona degradasi.

Hingga jelang pekan ke-24, Persijap Jepara masih berada di urutan 15 klasmen sementara Liga Super League mengantongi 19 poin dengan 5 kali menang, 4 kali seri dan 14 kali kalah, diatas zona merah yang dihuni PSBS Biak (18 poin), Persis Solo (16 poin) dan Semen Padang (16 poin), sehingga kondisi masih cukup rawan tergelincir kembali di zona degradasi tersebut.

Menghadapi laga selanjutnya melawan Persis Solo yang mulai menunjukkan performa positif dijadwalkan Kamis (5/3) malam, Persijap Jepara berjuluk Laskar Kalinyamat yang masih berada satu tingkat di bawah Madura United (20 poin), harus dapat memenangkan pertandingan untuk menjauh dari zona merah tersebut.

Meskipun saat ini telah berhasil keluar dari zona degradasi, namun posisi Persijap Jepara belum dapat dikatakan aman, hal itu mengingat persaingan akan semakin ketat dengan selisih poin yang tipis, juga dipastikan tim berada di bawah akan berusaha bangkit dari keterpurukan agar tidak turun kasta.

Laga derbi Laskar Kalinyamat vs Laskar Sambernyawa dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara ini, diperkirakan akan berlangsung seru, karena kedua tim dipastikan akanbtampil ngotot dengan target dan ambisi yang sama yakni menang dan menambah 3 poin.

Sementara itu sebagai tim tamu, Persis Solo tidak mudah untuk menyerah berusaha bangkit dari zona degradasi, bermodal performa dan kepercayaan diri yang meningkat, tim berjuluk Laskar Sambernyawa setelah menekuk Persik Kediri 2-1 pada Minggu (1/3), juga membawa misi wajib menang dalam dua laga berikutnya menghadapi Persijap Jepara dan Bali United.

"Kita belum di posisi aman di klasemen, tapi yang pasti kita telah menunjukkan karakter dan kita menunjukkan semangat bahwa kita pantas bertahan di Super League," kata Pelatih Persis Solo Milomir Seslija.

Berjuang untuk bangkit dan keluar dari zona merah ini, ungkap Milomir Seslija, Maja target selanjutnya adalah dapat menambah 6 poin pada laga selanjutnya, sehingga untuk mempersiapkan tim terutama menghadapi tuan rumah Persijap Jepara Kamis (5/3) selain telah melakukan evaluasi juga mengatur strategi yang tepat.

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos secara terpisah mengatakan kesiapan Laskar Kalinyamat untuk menghadapi beberapa laga di putaran kedua musim ini, terutama dalam waktu terdekat menghadapi Laskar Sambernyawa untuk dapat menjauh dan bertahan di kasta tertinggi Indonesia ini.

"Saya ingin setiap laga Persijap Jepara bisa tampil agresif dan mendapatkan poin, terutama saat bermain di kandang harus mengamankan tiga poin," ujar Mario Lemos.

Dukungan penuh ribuan suporter Laskar Kalinyamat saat bermain di kandang, menurut Mario Lemos, menjadi penyemangat dan akan meningkatkan motivasi pemain untuk menenangkan pertandingan di Liga Superleague. "Saya optimistis bahwa Persijap Jepara tetap akan bertahan di liga ini," tambahnya. (H-4)