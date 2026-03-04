Preview Semen Padang vs PSIM Yogyakarta: Misi Bangkit Kabau Sirah di GOR Haji Agus Salim

Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic(Instagram/@semenpadangfcid)

Semen Padang FC akan menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-24 Liga 1 2025/2026 pada Rabu, 4 Maret 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion GOR Haji Agus Salim ini menjadi partai hidup-mati bagi tuan rumah untuk menjaga asa keluar dari zona merah.

Analisis Kondisi Tim: Tekanan vs Konsistensi

Semen Padang FC saat ini terpuruk di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan 16 poin. Dari 23 laga yang telah dijalani, skuat asuhan Dejan Antonic baru mengemas 4 kemenangan. Kekalahan 0-4 dari Bhayangkara FC di pekan sebelumnya menunjukkan rapuhnya lini belakang mereka yang kini telah kebobolan 41 gol.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta tampil sebagai tim promosi yang mengejutkan. Menempati posisi ke-8 dengan 36 poin, Laskar Mataram menunjukkan konsistensi di bawah arahan Jean-Paul van Gastel. Kemenangan 4-2 atas PSBS Biak menjadi modal berharga bagi mereka saat bertandang ke Padang.

Info Pertandingan:

Lokasi: Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang

Waktu: Rabu, 4 Maret 2026, Pukul 15.30 WIB

Head to Head (H2H) Semen Padang vs PSIM Yogyakarta

Berdasarkan data tiga pertemuan terakhir, Semen Padang belum pernah meraih kemenangan atas PSIM:

Tanggal Ajang Hasil 04/01/2026 Liga 1 PSIM 1-0 Semen Padang 27/01/2024 Liga 2 PSIM 0-0 Semen Padang 06/01/2024 Liga 2 Semen Padang 1-1 PSIM

Prediksi Susunan Pemain

Semen Padang FC (4-2-3-1)

Arthur Augusto; Ravy Tsouka, Jaime Giraldo, Angelo Meneses, Samuel Simanjuntak; Ripal Wahyudi, Alhassan Wakaso; Maicon Souza, Kianz Froese, Firman Juliansyah; Bruno Gomes.

PSIM Yogyakarta (4-3-3)

Harlan Suardi; Rio Hardiawan, Franco Ramos, Yusaku Yamadera, Reva Adi; Ghulam Fatkur, Fahreza Sudin, Ezequiel Vidal; Riyatno Abiyoso, Nermin Haljeta, Deri Corfe.

Statistik Kunci

Semen Padang memiliki rataan gol hanya 0,83 per pertandingan musim ini.

PSIM Yogyakarta mencatatkan produktivitas gol 72% lebih tinggi dibandingkan tuan rumah.

Absennya Ze Valente (PSIM) karena akumulasi kartu menjadi peluang bagi lini tengah Semen Padang untuk mendominasi.

