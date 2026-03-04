Preview Semen Padang vs PSIM Yogyakarta: Misi Bangkit Kabau Sirah di GOR Haji Agus Salim

Headline
Semen Padang FC akan menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-24 Liga 1 2025/2026 pada Rabu, 4 Maret 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion GOR Haji Agus Salim ini menjadi partai hidup-mati bagi tuan rumah untuk menjaga asa keluar dari zona merah.
Semen Padang FC saat ini terpuruk di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan 16 poin. Dari 23 laga yang telah dijalani, skuat asuhan Dejan Antonic baru mengemas 4 kemenangan. Kekalahan 0-4 dari Bhayangkara FC di pekan sebelumnya menunjukkan rapuhnya lini belakang mereka yang kini telah kebobolan 41 gol.
Di sisi lain, PSIM Yogyakarta tampil sebagai tim promosi yang mengejutkan. Menempati posisi ke-8 dengan 36 poin, Laskar Mataram menunjukkan konsistensi di bawah arahan Jean-Paul van Gastel. Kemenangan 4-2 atas PSBS Biak menjadi modal berharga bagi mereka saat bertandang ke Padang.
Berdasarkan data tiga pertemuan terakhir, Semen Padang belum pernah meraih kemenangan atas PSIM:
|Tanggal
|Ajang
|Hasil
|04/01/2026
|Liga 1
|PSIM 1-0 Semen Padang
|27/01/2024
|Liga 2
|PSIM 0-0 Semen Padang
|06/01/2024
|Liga 2
|Semen Padang 1-1 PSIM
Arthur Augusto; Ravy Tsouka, Jaime Giraldo, Angelo Meneses, Samuel Simanjuntak; Ripal Wahyudi, Alhassan Wakaso; Maicon Souza, Kianz Froese, Firman Juliansyah; Bruno Gomes.
Harlan Suardi; Rio Hardiawan, Franco Ramos, Yusaku Yamadera, Reva Adi; Ghulam Fatkur, Fahreza Sudin, Ezequiel Vidal; Riyatno Abiyoso, Nermin Haljeta, Deri Corfe.
Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol.
JELANG laga pekan ke-25 lanjutan Liga 1 BRI Superleague 2025/2026 PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara, Rabu (11/3) di Stadion Sultan Agung,terutama Laskar Kalinyamat di Klasemen Liga 1
Persija kembali unggul pada menit ke-75 lewat gol Fábio Calonego. Striker asal Brasil itu memaksimalkan umpan silang dari sisi kanan untuk membawa tim ibu kota memimpin 2-1.
Persebaya Surabaya kini mempersiapkan sejak awal untuk laga tandang ke kandang Borneo FC dalam laga Persebaya vs Borneo FC pada Liga 1 yang digelar Sabtu (7/3) mendatang.
laga lanjutan Liga 1 BRI Super League 2025/2026, akan tersaji pertandingan Persijap Jepara vs Persis Solo, Kamis (5/3) di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Target menjauh dari zona degradasi
