Persija Jakarta Ditahan Imbang Borneo FC 2-2 dalam Laga Sengit

HASIL laga, Persija Jakarta harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC dalam lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2025/2026, Selasa (3/3).

Bermain dengan dukungan penuh suporter, Persija tampil agresif sejak awal pertandingan. Namun, gol baru tercipta pada awal babak kedua. Gustavo membuka keunggulan Macan Kemayoran pada menit ke-47 lewat penyelesaian terukur di dalam kotak penalti.

Tim tamu tidak tinggal diam. Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui sepakan Juan Villa yang memanfaatkan kelengahan lini belakang tuan rumah. Skor berubah menjadi 1-1.

Persija kembali unggul pada menit ke-75 lewat gol Fábio Calonego. Striker asal Brasil itu memaksimalkan umpan silang dari sisi kanan untuk membawa tim ibu kota memimpin 2-1.

Saat kemenangan sudah di depan mata, Borneo FC menunjukkan mental pantang menyerah. Pada masa tambahan waktu menit ke-90+4, Ikhsan Nul Zikrak mencetak gol penyeimbang yang membungkam stadion sekaligus memastikan laga berakhir imbang 2-2.

Hasil ini membuat kedua tim harus puas menambah satu poin dalam persaingan papan atas klasemen. Persija gagal memaksimalkan laga kandang dan mengoleksi 51 poin dari 24 laga, sementara Borneo FC sukses mencuri poin penting dari Jakarta sehingga mendapatkan 50 poin dari 23 laga. (Cah/P-3)