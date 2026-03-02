Preview Persija vs Borneo FC: Pertaruhan Gengsi dan Takhta Runner-up Super League

Preview Persija vs Borneo FC(ChatGPT)

Persaingan di papan atas Super League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-24. Salah satu laga paling dinanti adalah duel antara Persija Jakarta menjamu Borneo FC Samarinda yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Selasa, 3 Maret 2026, pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, melainkan duel langsung untuk memperebutkan posisi kedua klasemen sementara. Persija saat ini berada di peringkat kedua dengan koleksi 50 poin, hanya unggul tipis satu angka dari Borneo FC yang membayangi di posisi ketiga dengan 49 poin.

Misi Memutus Tren Negatif Macan Kemayoran

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Persija Jakarta dibayangi catatan kurang impresif saat bertemu Pesut Etam. Dalam lima pertemuan terakhir, Macan Kemayoran tercatat belum pernah menang atas Borneo FC, dengan rincian empat kekalahan dan satu hasil imbang. Pada pertemuan pertama musim ini di Samarinda, Persija juga harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3.

Namun, kondisi saat ini berbeda. Persija sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan dramatis 3-2 atas Malut United di laga terakhir. Pelatih Mauricio Souza diharapkan mampu memanfaatkan momentum positif ini untuk memutus dominasi Borneo FC.

Borneo FC: Konsistensi Sang Penantang Gelar

Di sisi lain, Borneo FC asuhan Fabio Lefundes datang ke Jakarta dengan modal kemenangan meyakinkan 3-1 atas Arema FC. Pesut Etam dikenal sebagai tim dengan pertahanan yang sangat solid dan serangan balik yang mematikan. Keberadaan pemain seperti Kei Hirose di lini tengah dan Koldo Alberdi di lini depan menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Persija yang digalang Rizky Ridho.



Pertandingan: Persija Jakarta vs Borneo FC Samarinda

Persija Jakarta vs Borneo FC Samarinda Kompetisi: Super League 2025/2026 (Pekan 24)

Super League 2025/2026 (Pekan 24) Lokasi: Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta

Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Waktu: Selasa, 3 Maret 2026 | 20.30 WIB

Selasa, 3 Maret 2026 | 20.30 WIB Siaran Langsung: Indosiar & Vidio Data Pertandingan

Prediksi Susunan Pemain

Persija Jakarta (3-4-3): Andritany Ardhiyasa; Rizky Ridho, Jordi Amat, Thales Lira; Fajar Fathur Rahman, Dony Tri Pamungkas, Fábio Calonego, Van Basty Sousa; Alaaeddine Ajaraie, Maxwell, Gustavo Almeida.

Pelatih: Mauricio Souza

Borneo FC (4-2-3-1): Nadeo Argawinata; Ardi Idrus, Jose Cleylton, Christophe Nduwarugira, Westherley Nogueira; Kei Hirose, Rivaldo Pakpahan; M. Sihran, Juan Ruiz, Mariano Peralta; Koldo Alberdi.

Pelatih: Fabio Lefundes

People Also Ask (FAQ)

1. Di mana pertandingan Persija vs Borneo FC disiarkan?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui stasiun televisi Indosiar dan layanan live streaming Vidio pada pukul 20.30 WIB.

2. Berapa harga tiket Persija vs Borneo FC di JIS?

Harga tiket bervariasi tergantung kategori, mulai dari Rp75.000 hingga Rp250.000 yang dapat dibeli melalui aplikasi resmi Persija Access.

3. Siapa pencetak gol terbanyak dalam duel ini?

Gustavo Almeida (Persija) dan Koldo Alberdi (Borneo FC) saat ini menjadi tumpuan utama masing-masing tim dalam urusan mencetak gol di musim 2025/2026.

Kesimpulan dan Prediksi Skor

Duel ini diprediksi akan berjalan sangat ketat. Persija memiliki keuntungan bermain di JIS dengan dukungan penuh Jakmania, namun Borneo FC memiliki kematangan taktik yang sering menyulitkan tuan rumah. Hasil imbang atau kemenangan tipis bagi salah satu tim sangat mungkin terjadi.

Prediksi Skor: Persija Jakarta 1-1 Borneo FC

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

