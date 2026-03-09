Hasil Babak 1, Persib Bandung Unggul 2 Gol dari Persik Kediri

Thom Haye(dok.Persib Bandung)

PERSIB Bandung menunjukkan kelasnya sebagai pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 dengan mengungguli Persik Kediri 2-0 pada babak pertama. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam, berlangsung dalam intensitas tinggi sejak menit awal.

Maung Bandung membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti dingin dari gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye. Wasit menunjuk titik putih setelah Rosembergne da Silva dijatuhkan oleh Muhamad Firly di area terlarang. Haye yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan kiper Leonardo Navacchio.

Kemudian pada menit 39 Andrew Jung menggandakan keunggulan melalui titik putih. Penalti kedua ini diberikan wasit setelah *Frans Putros* dilanggar oleh Adrian Luna. Andrew Jung yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Analisis Babak I

Persib tampil sangat agresif dengan motor serangan Thom Haye dan Luciano Guaycochea di lini tengah. Sebelum gol terjadi, Adam Alis hampir memecah kebuntuan di menit ke-18, namun sepakan kerasnya dari luar kotak penalti masih melenceng tipis. Persik Kediri yang mengandalkan serangan balik melalui Ezra Walian dan Jose Enrique tampak kesulitan menembus pertahanan kokoh yang digalang Federico Barba.

Statistik Babak I (Official) Skor 2 - 0 Penguasaan Bola 61% - 39% Tembakan ke Gawang 4 - 1 Kartu Kuning 0 - 1 (M. Firly)

Dengan keunggulan dua gol ini, Persib Bandung berada di jalur yang tepat untuk memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen, menjauh dari kejaran Borneo FC dan Persija Jakarta.

