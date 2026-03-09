Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Hasil Babak 1, Persib Bandung Unggul 2 Gol dari Persik Kediri

Cahya Mulyana
09/3/2026 21:27
Hasil Babak 1, Persib Bandung Unggul 2 Gol dari Persik Kediri
Thom Haye(dok.Persib Bandung)

PERSIB Bandung menunjukkan kelasnya sebagai pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 dengan mengungguli Persik Kediri 2-0 pada babak pertama. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam, berlangsung dalam intensitas tinggi sejak menit awal.

Maung Bandung membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti dingin dari gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye. Wasit menunjuk titik putih setelah Rosembergne da Silva dijatuhkan oleh Muhamad Firly di area terlarang. Haye yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan kiper Leonardo Navacchio.

Kemudian pada menit 39 Andrew Jung menggandakan keunggulan melalui titik putih. Penalti kedua ini diberikan wasit setelah *Frans Putros* dilanggar oleh Adrian Luna. Andrew Jung yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Baca juga : Bertamu ke GBLA, Persik Kediri Yakin Bisa Goyangkan Jala Persib Bandung

Analisis Babak I

Persib tampil sangat agresif dengan motor serangan Thom Haye dan Luciano Guaycochea di lini tengah. Sebelum gol terjadi, Adam Alis hampir memecah kebuntuan di menit ke-18, namun sepakan kerasnya dari luar kotak penalti masih melenceng tipis. Persik Kediri yang mengandalkan serangan balik melalui Ezra Walian dan Jose Enrique tampak kesulitan menembus pertahanan kokoh yang digalang Federico Barba.

Statistik Babak I (Official)

Skor 2 - 0
Penguasaan Bola 61% - 39%
Tembakan ke Gawang 4 - 1
Kartu Kuning 0 - 1 (M. Firly)

Dengan keunggulan dua gol ini, Persib Bandung berada di jalur yang tepat untuk memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen, menjauh dari kejaran Borneo FC dan Persija Jakarta.

(Cah/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved