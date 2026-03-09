Bertamu ke GBLA, Persik Kediri Yakin Bisa Goyangkan Jala Persib Bandung

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PELATIH Persik Kediri Marcos Reina yakin timnya dapat membobol gawang Persib Bandung yang terkenal pertahanannya sangat kokoh ketika bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Kedua tim akan bertemu pada laga pekan ke-25 BRI Super League yang digelar di GBLA, Senin malam pukul 20.30 WIB. Pada pertemuan pertama Januari lalu, kedua tim bermain imbang 1-1 di Kediri.
"Kita akan melawan tim kuat. Persib Bandung juara bertahan. Mereka punya pemain bagus dan rekor selalu menang di kandangnya. Tapi kami berangkat ke Bandung dengan misi tampil maksimal dan berusaha dapat tiga poin," Kata Reina, dikutip dari laman resmi I.League, Senin.
Persib hanya kebobolan satu gol dari 12 laga kandang yang selalu berakhir kemenangan. Satu-satunya gol ini diciptakan oleh Borneo FC, tim peringkat kedua di bawah Maung Bandung.
Kepercayaan diri Reina karena timnya selalu mampu mencetak gol dalam enam laga terakhir, baik di laga kandang atau tandang. Persik sendiri di musim ini menjadi tim yang hanya gagal mencetak gol dalam empat laga dari 24 laga yang mereka jalani.
Empat laga ini adalah laga tandang saat berhadapan dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC (0-1), Borneo (0-2), Persita Tangerang (0-3), dan Malut United (0-4).
"Kami main dengan karakter sendiri. Kami punya skema menyerang bagus dan tiap pertandingan berhasil bikin gol. Jadi saya yakin kita bisa mencetak gol ke gawang Persib Bandung," kata pelatih asal Spanyol tersebut.
Dalam laga nanti, Persik tak bisa memainkan tiga pemain yang mereka pinjam dari Persib, yaitu Henhen Herdiana, dan dua bersaudara, Rezaldi serta Hamra Hehanussa.
"Ya. Mereka tak bisa main. Tapi saya kira tak ada masalah. Kita sudah siapkan penggantinya. Ini kesempatan pemain lain bisa tampil," ujar dia.
Sementara itu, perwakilan pemain, bek Kiko Carneiro bertekad membuat penyerang Persib tak mampu mencetak gol ke gawang timnya malam nanti.
"Kita sudah bertemu mereka di putaran pertama lalu. Saya kira Persik Kediri bisa meladeni permainan Persib Bandung. Kami sudah perbaiki pertahanan dan bertekad tak mau kemasukan gol," kata Kiko.
Ia lalu menambahkan, "Kami sangat bagus dalam menyerang. Lini belakang memang kurang solid. Tapi jika kami kerja keras dan bermain dengan ciri khas sendiri, Persik Kediri akan meraih poin di Bandung". (Ant/P-3)
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Pelatih Persib Bojan Hodak mewaspadai lini serang Persik Kediri di pekan ke-25 Super League 2025/2026. Simak prediksi dan kondisi terkini skuad Maung Bandung.
Cek jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini, 9 Maret 2026. Lengkap dengan info stadion, klasemen, dan link streaming Indosiar.
Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini. Simak misi Maung Bandung jaga rekor sempurna di GBLA BRI Super League.
Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di kandang Persik Kediri diakui Thom Haye sebagai pelajaran berharga bagi Persib Bandung.
Pemilik nomor punggung 7 ini mengungkapkan kondisi tim saat ini dalam keadaan bagus pascahasil imbang yang mengecewakan di kandang Persebaya Surabaya.
Persib Bandung bersiap menjamu Persik Kediri di GBLA malam ini. Bojan Hodak konfirmasi kembalinya Julio Cesar dan Layvin Kurzawa demi pertahankan posisi puncak klasemen
Kembalinya Eliano Reijnders menjadi kabar baik bagi Persib Bandung. Pemain berdarah Belanda tersebut sebelumnya harus menepi satu pertandingan akibat hukuman akumulasi kartu kuning.
PERSIB Bandung vs Persik Kediri akan berlangsung dalam lanjutan pekan ke-16 Liga 1 Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Senin (5/1) malam. Kemenangan menjadi harga mati
PERSIB Bandung berpeluang membawa gelar Juara Liga 1 dua musim berturut-turut atau back to back.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved