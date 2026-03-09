Bertamu ke GBLA, Persik Kediri Yakin Bisa Goyangkan Jala Persib Bandung

Logo Persik Kediri(dok.Persik Kediri)

PELATIH Persik Kediri Marcos Reina yakin timnya dapat membobol gawang Persib Bandung yang terkenal pertahanannya sangat kokoh ketika bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kedua tim akan bertemu pada laga pekan ke-25 BRI Super League yang digelar di GBLA, Senin malam pukul 20.30 WIB. Pada pertemuan pertama Januari lalu, kedua tim bermain imbang 1-1 di Kediri.

"Kita akan melawan tim kuat. Persib Bandung juara bertahan. Mereka punya pemain bagus dan rekor selalu menang di kandangnya. Tapi kami berangkat ke Bandung dengan misi tampil maksimal dan berusaha dapat tiga poin," Kata Reina, dikutip dari laman resmi I.League, Senin.

Baca juga : Kick-off 19.00 WIB! Link Live Streaming Persik vs Persib Liga 1

Persib hanya kebobolan satu gol dari 12 laga kandang yang selalu berakhir kemenangan. Satu-satunya gol ini diciptakan oleh Borneo FC, tim peringkat kedua di bawah Maung Bandung.

Kepercayaan diri Reina karena timnya selalu mampu mencetak gol dalam enam laga terakhir, baik di laga kandang atau tandang. Persik sendiri di musim ini menjadi tim yang hanya gagal mencetak gol dalam empat laga dari 24 laga yang mereka jalani.

Empat laga ini adalah laga tandang saat berhadapan dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC (0-1), Borneo (0-2), Persita Tangerang (0-3), dan Malut United (0-4).

Baca juga : Jadwal Persib Bandung vs Persik Kediri Hari Ini 9 Maret 2026

"Kami main dengan karakter sendiri. Kami punya skema menyerang bagus dan tiap pertandingan berhasil bikin gol. Jadi saya yakin kita bisa mencetak gol ke gawang Persib Bandung," kata pelatih asal Spanyol tersebut.

Dalam laga nanti, Persik tak bisa memainkan tiga pemain yang mereka pinjam dari Persib, yaitu Henhen Herdiana, dan dua bersaudara, Rezaldi serta Hamra Hehanussa.

"Ya. Mereka tak bisa main. Tapi saya kira tak ada masalah. Kita sudah siapkan penggantinya. Ini kesempatan pemain lain bisa tampil," ujar dia.

Sementara itu, perwakilan pemain, bek Kiko Carneiro bertekad membuat penyerang Persib tak mampu mencetak gol ke gawang timnya malam nanti.

"Kita sudah bertemu mereka di putaran pertama lalu. Saya kira Persik Kediri bisa meladeni permainan Persib Bandung. Kami sudah perbaiki pertahanan dan bertekad tak mau kemasukan gol," kata Kiko.

Ia lalu menambahkan, "Kami sangat bagus dalam menyerang. Lini belakang memang kurang solid. Tapi jika kami kerja keras dan bermain dengan ciri khas sendiri, Persik Kediri akan meraih poin di Bandung". (Ant/P-3)