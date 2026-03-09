Persib vs Persik Kediri: Bojan Hodak Waspadai Agresivitas Macan Putih

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak mewaspadai agresivitas lini serang Persik Kediri jelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-25 Super League musim 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.
Hodak menilai Persik merupakan tim yang cukup produktif dalam mencetak gol sehingga timnya harus bermain dengan kewaspadaan tinggi. Menurutnya, gaya bermain terbuka Persik seringkali merepotkan barisan pertahanan lawan.
Pelatih asal Kroasia tersebut memprediksi pertandingan melawan Persik tidak akan berjalan mudah meskipun Persib bermain di depan pendukung sendiri. Ia menekankan bahwa efisiensi lawan dalam memanfaatkan peluang adalah ancaman nyata.
“Kediri adalah tim penyerang yang berbahaya dan mencetak banyak gol, meskipun terkadang mereka juga kebobolan. Kita harus berhati-hati,” kata Hodak di Bandung, Senin (9/3).
Dirinya berkaca pada pertemuan putaran pertama saat Persib hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Persik di Stadion Brawijaya. Hodak melihat ada motivasi berlipat dari setiap tim yang datang ke Bandung.
"Saya pikir setiap lawan yang datang ke GBLA akan memberikan 100 persen kemampuannya. Pertandingan terakhir kami melawan mereka juga berakhir imbang 1-1," ujarnya menambahkan.
Terkait kondisi internal tim, Hodak menyebut hampir seluruh pemain Persib saat ini berada dalam kondisi fisik yang prima setelah menjalani proses pemulihan yang efektif. Hal ini memberikan keuntungan sekaligus tantangan bagi tim pelatih.
Ia mengatakan ketersediaan banyak pemain inti justru membuatnya harus mempertimbangkan lebih matang dalam menentukan susunan pemain utama (starting line-up).
“Kabar baiknya semua pemain sedang dalam masa pemulihan dan siap untuk besok. Saat ini saya bahkan merasa sulit menentukan susunan pemain karena dari 11 pemain inti, mungkin saya harus mencoret dua orang,” tegas Hodak.
Pertandingan malam ini menjadi momentum penting bagi Persib Bandung untuk mengamankan poin penuh di kandang demi menjaga persaingan di papan atas klasemen Super League 2025/2026. (I-2)
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Persib Bandung bersiap menjamu Persik Kediri di GBLA malam ini. Bojan Hodak konfirmasi kembalinya Julio Cesar dan Layvin Kurzawa demi pertahankan posisi puncak klasemen
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan perhatian khusus pada gaya permainan Madura United.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui timnya memiliki waktu persiapan yang terbatas menjelang laga menghadapi Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League.
Gol tunggal Andre Jung pada menit ke-50 menjadi pembeda dalam laga Super League antara Persib Bandung dan Persita Tangerang yang berlangsung ketat tersebut.
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Persib hanya kebobolan satu gol dari 12 laga kandang yang selalu berakhir kemenangan. Satu-satunya gol ini diciptakan oleh Borneo FC.
Cek jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini, 9 Maret 2026. Lengkap dengan info stadion, klasemen, dan link streaming Indosiar.
Thom Haye targetkan kemenangan di laga Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini. Simak misi Maung Bandung jaga rekor sempurna di GBLA BRI Super League.
Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama di kandang Persik Kediri diakui Thom Haye sebagai pelajaran berharga bagi Persib Bandung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved