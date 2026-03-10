Persija vs Dewa United Banten : Bepe Cari Cara Allano Tambah Koleksi Kartu Kuning

Bambang Pamungkas melambaikan tangan usai menerima medali penghargaan Pemenang kedua Piala Gubernur Jawa Tiimur 2020 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa TImur, Kamis (20/2/2020)(ANTARA FOTO/Zabur Karuru/ama.)

PERTANDINGAN Persija vs Dewa United Banten kian dekat. Macan Kemayoran akan menjamu Dewa United Banten FC di JIS dalam lanjutan Liga 1 pada akhir pekan ini, Minggu (15/3) pukul 20.30 WIB. Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas mengatakan sedang mencari cara agar Allano Lima tak menambah koleksi kartu kuning di musim ini.

"Saya setuju bahwa memang harus ada solusi terkait dengan apa yang sering dilakukan Allano, karena ini cukup merugikan tim," ujar pria yang akrab disapa BePe itu di Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan bahwa Allano Lima mendapatkan kartu kuning sehingga membuatnya tak bisa bermain memperkuat tim pada tiga laga BRI Super League atau Liga 1 yaitu saat Persija melawan Malut United, Persik Kediri, dan Arema FC.

Allano telah mendapatkan kartu kuning ke-12 saat pertandingan Persija melawan Borneo FC yang berakhir 2-2 di Jakarta International Stadium (JIS).

"Yang lainnya bisa ngerti, tinggal Allano yang belum ngerti. Nah kita harus perlu lagi lebih intensif lagi untuk ngobrol," ungkap Bepe.

Pemain asal Brasil itu menurut Bepe unik. Ia mengaku punya pengalaman bermain dengan banyak bintang sepak bola yang punya kontroversi.

"Ada yang dalam tanda kutip indisipliner, ada yang dalam tanda kutip terlalu diam," ujar Bepe.

Menurutnya Allano punya karakter ekspresif, sebagai orang Brasil, Bepe yakin Allano menikmati bermain sepak bola.

Allano, diakui Bepe, memilik prestasi sebab ia telah menyumbang enam gol dan tujuh assist dari 21 laga bersama Persija Jakarta. (Ant/H-4