Persija vs Dewa United Banten : Bepe Cari Cara Allano Tambah Koleksi Kartu Kuning

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PERTANDINGAN Persija vs Dewa United Banten kian dekat. Macan Kemayoran akan menjamu Dewa United Banten FC di JIS dalam lanjutan Liga 1 pada akhir pekan ini, Minggu (15/3) pukul 20.30 WIB. Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas mengatakan sedang mencari cara agar Allano Lima tak menambah koleksi kartu kuning di musim ini.
"Saya setuju bahwa memang harus ada solusi terkait dengan apa yang sering dilakukan Allano, karena ini cukup merugikan tim," ujar pria yang akrab disapa BePe itu di Jakarta, Selasa (10/3).
Ia menjelaskan bahwa Allano Lima mendapatkan kartu kuning sehingga membuatnya tak bisa bermain memperkuat tim pada tiga laga BRI Super League atau Liga 1 yaitu saat Persija melawan Malut United, Persik Kediri, dan Arema FC.
Allano telah mendapatkan kartu kuning ke-12 saat pertandingan Persija melawan Borneo FC yang berakhir 2-2 di Jakarta International Stadium (JIS).
"Yang lainnya bisa ngerti, tinggal Allano yang belum ngerti. Nah kita harus perlu lagi lebih intensif lagi untuk ngobrol," ungkap Bepe.
Pemain asal Brasil itu menurut Bepe unik. Ia mengaku punya pengalaman bermain dengan banyak bintang sepak bola yang punya kontroversi.
"Ada yang dalam tanda kutip indisipliner, ada yang dalam tanda kutip terlalu diam," ujar Bepe.
Menurutnya Allano punya karakter ekspresif, sebagai orang Brasil, Bepe yakin Allano menikmati bermain sepak bola.
Allano, diakui Bepe, memilik prestasi sebab ia telah menyumbang enam gol dan tujuh assist dari 21 laga bersama Persija Jakarta. (Ant/H-4
Dua gol kemenangan Semen Padang di laga ini dicetak oleh Guillermo Fernandez pada menit ke-70 dan ke-90+4.
Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol.
JELANG laga pekan ke-25 lanjutan Liga 1 BRI Superleague 2025/2026 PSIM Yogyakarta vs Persijap Jepara, Rabu (11/3) di Stadion Sultan Agung,terutama Laskar Kalinyamat di Klasemen Liga 1
Prediksi Semen Padang vs PSIM Yogyakarta di Liga 1 2026. Analisis H2H, susunan pemain, dan statistik kunci laga krusial di Stadion GOR Haji Agus Salim.
Persija kembali unggul pada menit ke-75 lewat gol Fábio Calonego. Striker asal Brasil itu memaksimalkan umpan silang dari sisi kanan untuk membawa tim ibu kota memimpin 2-1.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved