Hasil Arema FC vs Bali United: Drama 7 Gol, Singo Edan Tumbang

Hasil Arema FC vs Bali United.(Dok. Bali United)

PERTANDINGAN sengit bertajuk big match antara Arema FC vs Bali United dalam lanjutan Super League 2025/2026 berakhir dengan drama tujuh gol. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) malam WIB, tim tamu Bali United sukses mencuri poin penuh setelah menang tipis 4-3 atas tuan rumah.

Laga Arema FC vs Bali United ini diwarnai dengan aksi saling balas gol yang memacu adrenalin penonton. Meski penyerang andalan Singo Edan, Dalberto, tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick, hal itu belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan di depan pendukung sendiri.

Babak Pertama: Dominasi Serdadu Tridatu

Sejak peluit pertama dibunyikan, Bali United langsung tampil menekan. Hasilnya, pada menit ke-22, Teppei Yachida membuka keunggulan memanfaatkan umpan tarik matang dari Diego Campos. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu dalam duel Arema FC vs Bali United.

Tak butuh waktu lama bagi Serdadu Tridatu untuk menggandakan skor. Pada menit ke-27, giliran Diego Campos yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan kerja sama apik dengan Kadek Agung. Babak pertama laga Arema FC vs Bali United ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu.

Babak Kedua: Hat-trick Dalberto dan Drama Menit Akhir

Memasuki paruh kedua, Arema FC meningkatkan intensitas serangan. Dalberto memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-64. Namun, Bali United merespons cepat lewat gol kedua Teppei Yachida pada menit ke-66 yang mengubah skor menjadi 3-1.

Pertandingan Arema FC vs Bali United semakin memanas saat wasit menunjuk titik putih untuk tuan rumah pada menit ke-78. Dalberto yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor berubah menjadi 2-3.

Drama memuncak di masa injury time. Kesalahan komunikasi di lini belakang Arema berujung gol bunuh diri Betinho pada menit 90+3, membuat Bali United menjauh 4-2.

Meski Dalberto melengkapi hat-trick-nya pada menit 90+5, peluit panjang keburu berbunyi dan memastikan laga Arema FC vs Bali United berakhir untuk kemenangan tim tamu.

Statistik Pertandingan Arema FC vs Bali United

Skor Akhir 3 - 4 Pencetak Gol Arema Dalberto (64', 78' P, 90+5') Pencetak Gol Bali United Teppei Yachida (22', 66'), Diego Campos (27'), Betinho (90+3' GB) Stadion Kanjuruhan, Malang

Posisi Klasemen Terbaru

Kemenangan ini membawa Bali United naik ke peringkat ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 33 poin dari 24 laga. Sementara itu, kekalahan dalam laga Arema FC vs Bali United ini membuat Singo Edan tertahan di posisi ke-11 dengan 31 poin. (Z-10)