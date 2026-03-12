Persis vs Bali United: Prediksi, Susunan Pemain, dan Misi Keluar Juru Kunci

Persis Solo wajib menang lawan Bali United di Stadion Manahan (12/3/2026) demi keluar dari dasar klasemen Super League.(Dok. Antara)

PERTANDINGAN pekan ke-25 Super League 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Persis Solo vs Bali United di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/3) pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi momentum krusial bagi tuan rumah untuk menyelamatkan diri dari ancaman degradasi.

Bek asing Persis Solo, Luka Dumancic, menyatakan bahwa seluruh elemen tim saat ini fokus penuh untuk mengamankan tiga poin. Kemenangan akan membawa Laskar Sambernyawa mendongkrak posisi mereka dari juru kunci klasemen sementara yang saat ini baru mengoleksi 17 poin.

Persis Solo di Persimpangan Jalan

Ketatnya persaingan di papan bawah membuat setiap poin terasa sangat berharga. Jika mampu menumbangkan Bali United, Persis berpotensi menyalip PSBS Biak yang berada di posisi ke-17 dengan 18 poin. Selain itu, mereka hanya akan terpaut tiga angka dari Semen Padang dan Madura United yang menghuni peringkat ke-16 dan 15.

Baca juga : Preview Super League: Persis Solo vs Bali United, Misi Bangkit Laskar Sambernyawa di Manahan

Persis masuk ke gelanggang dengan modal tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Meski dominan dengan hasil imbang, kemenangan 2-1 atas Persik Kediri di laga kandang terakhir membuktikan bahwa Stadion Manahan tetap menjadi benteng yang angker bagi lawan.

Instruksi Milomir Seslija: Ketenangan adalah Kunci

Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, menekankan pentingnya kontrol permainan. Evaluasi telah dilakukan setelah hasil imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pekan lalu.

"Kami sudah menyiapkan taktikal dengan baik di dalam latihan. Saya harap pemain dapat bermain tenang agar bisa mengontrol pertandingan," ujar pelatih asal Bosnia tersebut.

Baca juga : Imran Nahumarury Senang Laga Debutnya Beri Kemenangan Bagi Semen Padang

Namun, Persis wajib waspada. Bali United juga tengah dalam tren positif setelah menyapu tiga laga terakhir tanpa kekalahan. Serdadu Tridatu baru saja mempermalukan Arema FC dengan skor ketat 4-3, yang menunjukkan daya ledak lini depan mereka sangat berbahaya.

Data Pertandingan

Kompetisi Super League 2025/2026 (Pekan 25) Waktu Kamis, 12 Maret 2026 | 20.30 WIB Stadion Manahan, Solo Siaran Langsung Indosiar / Vidio

Prediksi Susunan Pemain

Persis Solo (4-3-3): Muhamad Riyandi; Dusan Mijic, Kadek Raditya, Luka Dumancic, Alfriyanto Nico; Andrei Alba, Zanadin Fariz, Dimitri Lima; Miroslav Maricic, Bruno Gomes, Roman Paparyga.

Bali United (4-3-3): Mike Hauptmeijer; Thijmen Goppel, Kadek Arel, Joao Ferrari, Ricky Fajrin; Tim Receveur, Kadek Agung, Teppei Yachida; Irfan Jaya, Boris Kopitovic, Diego Campos.

People Also Ask (FAQ)