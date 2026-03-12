Persis vs Bali United: Prediksi, Susunan Pemain, dan Misi Keluar Juru Kunci

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
PERTANDINGAN pekan ke-25 Super League 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Persis Solo vs Bali United di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/3) pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi momentum krusial bagi tuan rumah untuk menyelamatkan diri dari ancaman degradasi.
Bek asing Persis Solo, Luka Dumancic, menyatakan bahwa seluruh elemen tim saat ini fokus penuh untuk mengamankan tiga poin. Kemenangan akan membawa Laskar Sambernyawa mendongkrak posisi mereka dari juru kunci klasemen sementara yang saat ini baru mengoleksi 17 poin.
Ketatnya persaingan di papan bawah membuat setiap poin terasa sangat berharga. Jika mampu menumbangkan Bali United, Persis berpotensi menyalip PSBS Biak yang berada di posisi ke-17 dengan 18 poin. Selain itu, mereka hanya akan terpaut tiga angka dari Semen Padang dan Madura United yang menghuni peringkat ke-16 dan 15.
Persis masuk ke gelanggang dengan modal tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Meski dominan dengan hasil imbang, kemenangan 2-1 atas Persik Kediri di laga kandang terakhir membuktikan bahwa Stadion Manahan tetap menjadi benteng yang angker bagi lawan.
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, menekankan pentingnya kontrol permainan. Evaluasi telah dilakukan setelah hasil imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pekan lalu.
"Kami sudah menyiapkan taktikal dengan baik di dalam latihan. Saya harap pemain dapat bermain tenang agar bisa mengontrol pertandingan," ujar pelatih asal Bosnia tersebut.
Namun, Persis wajib waspada. Bali United juga tengah dalam tren positif setelah menyapu tiga laga terakhir tanpa kekalahan. Serdadu Tridatu baru saja mempermalukan Arema FC dengan skor ketat 4-3, yang menunjukkan daya ledak lini depan mereka sangat berbahaya.
|Kompetisi
|Super League 2025/2026 (Pekan 25)
|Waktu
|Kamis, 12 Maret 2026 | 20.30 WIB
|Stadion
|Manahan, Solo
|Siaran Langsung
|Indosiar / Vidio
Persis Solo (4-3-3): Muhamad Riyandi; Dusan Mijic, Kadek Raditya, Luka Dumancic, Alfriyanto Nico; Andrei Alba, Zanadin Fariz, Dimitri Lima; Miroslav Maricic, Bruno Gomes, Roman Paparyga.
Bali United (4-3-3): Mike Hauptmeijer; Thijmen Goppel, Kadek Arel, Joao Ferrari, Ricky Fajrin; Tim Receveur, Kadek Agung, Teppei Yachida; Irfan Jaya, Boris Kopitovic, Diego Campos.
PELATIH Bali United Johnny Jansen menyatakan timnya siap jelang laga Bali United vs Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 Super League di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3)pukul 20.30 WIB.
Bagi Persis Solo, laga melawan Bali United akan menjadi laga hidup mati di ajang Super League
Dua gol kemenangan Semen Padang di laga ini dicetak oleh Guillermo Fernandez pada menit ke-70 dan ke-90+4.
Persis Solo menang 2-1 atas Persik Kediri di Stadion Manahan meski bermain dengan 10 pemain. Roman Paparyga jadi pahlawan gol penentu kemenangan.
Persis Solo bermain imbang dengan Madura United FC dengan skor 2-2.
Bagi Persis Solo, laga melawan Bali United akan menjadi laga hidup mati di ajang Super League
Dua gol kemenangan Semen Padang di laga ini dicetak oleh Guillermo Fernandez pada menit ke-70 dan ke-90+4.
Pelatih Bali United Johnny Jansen menilai kemenangan dramatis 4-3 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat malam, menjadi momentum penting
Hasil Arema FC vs Bali United berakhir dengan skor 3-4. Hat-trick Dalberto gagal selamatkan Singo Edan dari kekalahan dramatis di Stadion Kanjuruhan.
Cek jadwal kick-off Arema FC vs Bali United pekan ke-24 Liga 1 2026. Main Jumat, 6 Maret jam 20.30 WIB di Kanjuruhan. Nonton live streaming di sini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved