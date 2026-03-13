Headline
PERSIS Solo sukses mengamankan kemenangan krusial saat menjamu Bali United dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3). Skor telak 3-0 membawa Laskar Sambernyawa merangkak naik di klasemen sementara.
Tampil di hadapan pendukung sendiri, Persis Solo langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya, Dejan Tumbas memecah kebuntuan pada menit ke-32. Tak berselang lama, Bruno Gomes memperlebar jarak menjadi 2-0 pada menit ke-41. Bruno Gomes kemudian melengkapi pesta gol tuan rumah dengan gol keduanya di penghujung laga (90+10').
|Statistik Kunci
|Persis Solo
|Bali United
|Skor Akhir
|3
|0
|Penguasaan Bola
|47%
|53%
|Total Tembakan
|14
|15
|Shots on Target
|5
|3
Berkat tambahan tiga poin ini, Persis Solo akhirnya berhasil keluar dari zona degradasi. Persis kini menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 20 poin, unggul selisih gol dari Madura United dan Semen Padang yang berada tepat di bawahnya.
|Pos
|Klub
|Main
|Poin
|1
|Persib Bandung
|24
|57
|2
|Borneo FC
|24
|53
|9
|Bali United
|24
|33
|15
|Persis Solo
|25
|20
|16
|Madura United
|25
|20
|17
|Semen Padang
|25
|20
|18
|PSBS Biak
|25
|18
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persis Solo untuk menghadapi sisa kompetisi, sementara bagi Bali United, hasil ini menjadi alarm keras dalam persaingan menuju papan atas klasemen. (E-4)
