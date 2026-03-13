Pesepak bola Persis Solo Althaf Indie Alrizky (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Madura United FC Jose Brandao Goncalves Junior (kiri) pada pertandingan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).(Antara)

PERSIS Solo sukses mengamankan kemenangan krusial saat menjamu Bali United dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/3). Skor telak 3-0 membawa Laskar Sambernyawa merangkak naik di klasemen sementara.

Laporan Pertandingan: Dominasi di Manahan

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Persis Solo langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya, Dejan Tumbas memecah kebuntuan pada menit ke-32. Tak berselang lama, Bruno Gomes memperlebar jarak menjadi 2-0 pada menit ke-41. Bruno Gomes kemudian melengkapi pesta gol tuan rumah dengan gol keduanya di penghujung laga (90+10').

Statistik Kunci Persis Solo Bali United Skor Akhir 3 0 Penguasaan Bola 47% 53% Total Tembakan 14 15 Shots on Target 5 3

Update Klasemen BRI Super League 2025/2026

Berkat tambahan tiga poin ini, Persis Solo akhirnya berhasil keluar dari zona degradasi. Persis kini menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 20 poin, unggul selisih gol dari Madura United dan Semen Padang yang berada tepat di bawahnya.

Pos Klub Main Poin 1 Persib Bandung 24 57 2 Borneo FC 24 53 9 Bali United 24 33 15 Persis Solo 25 20 16 Madura United 25 20 17 Semen Padang 25 20 18 PSBS Biak 25 18

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persis Solo untuk menghadapi sisa kompetisi, sementara bagi Bali United, hasil ini menjadi alarm keras dalam persaingan menuju papan atas klasemen. (E-4)