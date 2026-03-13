Menang Telak 3-0, Pelatih masih 'Semprot' Pemain Persis Solo

Pesepak bola Bali United Thijmen Goppel (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Persis Solo Zanadin Fariz (kiri) saat pertandingan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (23/11/2025).(Antara)

PELATIH Persis Solo, Milomir Seslija, menunjukkan standar tinggi bagi anak asuhnya. Meski Laskar Sambernyawa baru saja membantai Bali United dengan skor telak 3-0 di Stadion Manahan, Kamis (12/3) malam, pelatih yang akrab disapa Milo ini mengaku masih belum puas.

Kritik Taktik di Balik Kemenangan

Dalam konferensi pers usai laga, Milo menyoroti disiplin taktikal pemainnya, terutama di awal babak pertama. "Ada beberapa momen saya kurang senang karena pemain tidak mengikuti taktik yang diinginkan. Pada 10 menit awal kita bermain terlalu bertahan, itu kesalahan karena memberikan ruang bagi lawan," tegas Milo.

Meskipun melontarkan kritik, Milo tetap mengapresiasi kerja keras skuadnya yang berhasil mencatatkan clean sheet dalam dua laga terakhir. Ia menyebut kemenangan ini sebagai "berkah Ramadan" bagi timnya yang sedang berjuang lepas dari jerat degradasi.

Magis Rekrutan Putaran Kedua

Kemenangan Persis tidak lepas dari performa impresif para pemain yang didatangkan di bursa transfer putaran kedua. Dejan Tumbas membuka keunggulan di menit ke-32, disusul oleh brace dari Bruno Gomes (41', 90+10').

Pencetak Gol Menit Status Pemain Dejan Tumbas 32' Rekrutan Baru Bruno Gomes 41' Rekrutan Baru Bruno Gomes 90+10' Rekrutan Baru

Krisis di Kubu Bali United

Di sisi lain, pelatih Bali United, Johnny Jansen, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai anak asuhnya bermain buruk dan sering kehilangan bola secara tidak perlu. Kekalahan ini membuat Serdadu Tridatu harus turun ke posisi ke-10 klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 dengan 33 poin.

Bagi Persis Solo, tambahan tiga poin ini sangat vital. Mereka kini menduduki peringkat ke-15 dengan 20 poin, unggul head-to-head atas Madura United dan Semen Padang. Namun, Milo mengingatkan bahwa perjuangan belum usai karena masih ada sembilan laga sisa yang akan menentukan nasib Persis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. (E-4)