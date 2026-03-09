24 Pemain BRI Super League Masuk Skuad Sementara Timnas Indonesia, Persija Terbanyak

Headline
KLUB BRI Super League 2025/2026 Persija Jakarta menyumbang pemain terbanyak dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026.
Dari 41 nama yang diumumkan pelatih John Herdman, Persija menyertakan enam pemainnya, yaitu Jordi Amat, Fajar Fathurrahman, Witan Sulaeman, Mauro Zijlstra, Dony Tri Pamungkas, dan tentunya sang kapten Rizky Ridho.
Shayne Pattynama bisa saja menambah daftar wakil Persija, namun dia akan absen di FIFA Series ini karena menjalani sanksi larangan bermain empat laga internasional akibat protes keras kepada wasit pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada Oktober tahun lalu.
Di bawah Persija, tim penyumbang pemain terbanyak adalah Dewa United Banten FC. Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu menyumbangkan empat pemainnya.
Empat pemain dari Dewa adalah Ricky Kambuaya, Stefano Lilipaly, Egy Maulana Vikri, dan Ivar Jenner.
Dari Dewa, tak ada nama Rafael Struick yang biasanya mendapatkan panggilan tim nasional. Sang pemain sendiri musim ini sudah tampil sebelas kali di Super League, namun belum mampu mencetak gol. Satu-satunya gol yang ia cetak untuk Dewa adalah di ajang AFC Challenge League.
Sementara itu, pemuncak klasemen Super League Persib Bandung diwakili oleh tiga pemain di periode “Garuda Calling” kali ini. Tiga pemain dari Maung Bandung adalah Eliano Reijnders, Beckham Putra, dan Marc Klok.
Sama seperti Shayne, tim asuhan Bojan Hodak itu juga tak dapat diwakili Thom Haye yang terkena sanksi larangan bermain.
Enam pemain dari Persija, empat pemain dari Dewa, dan tiga pemain dari Persib membuat kompetisi sepak bola dalam negeri, BRI Super League, menyertakan 24 pemainnya di dalam daftar sementara untuk FIFA Series ini.
Jumlah ini lebih banyak dari pemain yang mendapatkan panggilan timnas dari kompetisi luar negeri yang berjumlah 17 pemain, yang tersebar di Italia, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, hingga Thailand.
Di FIFA Series yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia akan berlaga dua laga, pertama melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret, lalu dilanjutkan menghadapi Bulgaria/Kepulauan Solomon pada 30 Maret.
Daftar 24 pemain BRI Super League di skuad sementara timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
Daftar 17 pemain yang berkompetisi di luar negeri di skuad sementara timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
PELATIH Timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 pemain ke skuad sementara untuk menghadapi FIFA Series 2026, termasuk kembalinya bek Ipswich Town, Elkan Baggott.
Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah turnamen mini FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, dua negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon.
