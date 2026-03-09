Herdman Panggil 41 Pemain untuk FIFA Series 2026, Elkan Baggott Kembali ke Timnas Indonesia

Headline
PELATIH Timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 pemain ke skuad sementara untuk menghadapi FIFA Series 2026, termasuk kembalinya bek Ipswich Town, Elkan Baggott. FIFA Seris 2026 akan berlangsung pada 27-30 Maret di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
PSSI resmi mengumumkan daftar 40 pemain yang masuk skuad sementara Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 27-30 Maret mendatang.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang lama absen dari skuad Garuda, sekaligus membuka peluang bagi beberapa pemain muda untuk merasakan atmosfer tim nasional.
Salah satu nama yang kembali dipanggil adalah bek Ipswich Town, Elkan Baggott. Selain itu, penyerang Persik Kediri Ezra Walian juga masuk dalam daftar panggil. Ezra menjadi salah satu pemain penting bagi Persik musim ini dan dinilai tampil konsisten bersama Macan Putih.
Herdman juga memberi ruang bagi pemain muda untuk bergabung dalam skuad sementara. Dua pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas dan Fajar Fathurrahman, turut dipanggil dalam daftar 40 pemain.
FIFA Series 2026 di Jakarta akan diikuti empat tim, yakni Timnas Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK pada 27 Maret. Jika menang, Indonesia akan melaju ke final dan menghadapi pemenang laga Kepulauan Solomon melawan Bulgaria.
Daftar 41 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah turnamen mini FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Cek jadwal lengkap FIFA Series 2026 di Jakarta! Timnas Indonesia tantang Saint Kitts dan Nevis di SUGBK. Simak persiapan skuad John Herdman di sini
Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts & Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon pada 27 & 30 Maret 2026 di GBK.
Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, dua negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon.
John Herdman mulai memantau pemain Timnas Indonesia di Eropa, termasuk Kevin Diks dan Dean James, menjelang FIFA Series 2026. Herdman juga memperluas basis pemain luar negeri.
