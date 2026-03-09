Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Herdman Panggil 41 Pemain untuk FIFA Series 2026, Elkan Baggott Kembali ke Timnas Indonesia

Khoerun Nadif Rahmat
09/3/2026 07:16
Herdman Panggil 41 Pemain untuk FIFA Series 2026, Elkan Baggott Kembali ke Timnas Indonesia
Elkan Baggot (kiri) bersama Sandy Walsh(Dok AFP)

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 pemain ke skuad sementara untuk menghadapi FIFA Series 2026, termasuk kembalinya bek Ipswich Town, Elkan Baggott. FIFA Seris 2026 akan berlangsung pada 27-30 Maret di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

PSSI resmi mengumumkan daftar 40 pemain yang masuk skuad sementara Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 27-30 Maret mendatang.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang lama absen dari skuad Garuda, sekaligus membuka peluang bagi beberapa pemain muda untuk merasakan atmosfer tim nasional.

Baca juga : PSSI Khawatir Konflik AS Israel Iran Ganggu Kepulangan Pemain Timnas untuk FIFA Series 2026

Salah satu nama yang kembali dipanggil adalah bek Ipswich Town, Elkan Baggott. Selain itu, penyerang Persik Kediri Ezra Walian juga masuk dalam daftar panggil. Ezra menjadi salah satu pemain penting bagi Persik musim ini dan dinilai tampil konsisten bersama Macan Putih.

Herdman juga memberi ruang bagi pemain muda untuk bergabung dalam skuad sementara. Dua pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas dan Fajar Fathurrahman, turut dipanggil dalam daftar 40 pemain.

FIFA Series 2026 di Jakarta akan diikuti empat tim, yakni Timnas Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK pada 27 Maret. Jika menang, Indonesia akan melaju ke final dan menghadapi pemenang laga Kepulauan Solomon melawan Bulgaria. 


Daftar 41 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026

Kiper:

  • Emil Audero
  • Maarten Paes
  • Nadeo Argawinata
  • Cahya Supriadi
  • Ernando Ari

Bek:

  • Jay Idzes
  • Kevin Diks
  • Dean James
  • Elkan Baggott
  • Justin Hubner
  • Nathan Tjoe-A-On
  • Dony Tri Pamungkas
  • Rizky Ridho
  • Sandy Walsh
  • Fajar Fathurrahman
  • Muhammad Ferarri
  • Yance Sayuri

Gelandang:

  • Calvin Verdonk
  • Joey Pelupessy
  • Eliano Reijnders
  • Ivar Jenner
  • Jordi Amat
  • Marc Klok
  • Ricky Kambuaya
  • Witan Sulaeman
  • Egy Maulana Vikri
  • Tim Geypens
  • Arkhan Fikri
  • Ezra Walian
  • Victor Dethan

Penyerang:

  • Miliano Jonathans
  • Ole Romeny
  • Ragnar Oratmangoen
  • Mauro Zijlstra
  • Ramadhan Sananta
  • Yakob Sayuri
  • Adrian Wibowo
  • Hokky Caraka
  • Jens Raven
  • Stefano Lilipaly



Editor : Putri yuliani
