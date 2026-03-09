Herdman Panggil 41 Pemain untuk FIFA Series 2026, Elkan Baggott Kembali ke Timnas Indonesia

Elkan Baggot (kiri) bersama Sandy Walsh(Dok AFP)

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 pemain ke skuad sementara untuk menghadapi FIFA Series 2026, termasuk kembalinya bek Ipswich Town, Elkan Baggott. FIFA Seris 2026 akan berlangsung pada 27-30 Maret di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

PSSI resmi mengumumkan daftar 40 pemain yang masuk skuad sementara Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 27-30 Maret mendatang.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang lama absen dari skuad Garuda, sekaligus membuka peluang bagi beberapa pemain muda untuk merasakan atmosfer tim nasional.

Salah satu nama yang kembali dipanggil adalah bek Ipswich Town, Elkan Baggott. Selain itu, penyerang Persik Kediri Ezra Walian juga masuk dalam daftar panggil. Ezra menjadi salah satu pemain penting bagi Persik musim ini dan dinilai tampil konsisten bersama Macan Putih.

Herdman juga memberi ruang bagi pemain muda untuk bergabung dalam skuad sementara. Dua pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas dan Fajar Fathurrahman, turut dipanggil dalam daftar 40 pemain.

FIFA Series 2026 di Jakarta akan diikuti empat tim, yakni Timnas Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di SUGBK pada 27 Maret. Jika menang, Indonesia akan melaju ke final dan menghadapi pemenang laga Kepulauan Solomon melawan Bulgaria.



Daftar 41 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026

Kiper:

Emil Audero

Maarten Paes

Nadeo Argawinata

Cahya Supriadi

Ernando Ari

Bek:

Jay Idzes

Kevin Diks

Dean James

Elkan Baggott

Justin Hubner

Nathan Tjoe-A-On

Dony Tri Pamungkas

Rizky Ridho

Sandy Walsh

Fajar Fathurrahman

Muhammad Ferarri

Yance Sayuri

Gelandang:

Calvin Verdonk

Joey Pelupessy

Eliano Reijnders

Ivar Jenner

Jordi Amat

Marc Klok

Ricky Kambuaya

Witan Sulaeman

Egy Maulana Vikri

Tim Geypens

Arkhan Fikri

Ezra Walian

Victor Dethan

Penyerang: