Arema Kalah dari Bhayangkara, Pelatih Salahkan Wasit

Pelatih Arema FC Marcos Santos(Antara)

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menilai keputusan wasit dalam pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC sangat memengaruhi hasil akhir. Laga Bhayangkara vs Arema berakhir dengan skor 2-1.

Menurut Marcos Santos, pertandingan berlangsung sulit bukan hanya karena kualitas permainan Bhayangkara, tetapi juga karena sejumlah keputusan wasit yang dinilainya merugikan timnya.

“Pertandingan melawan Bhayangkara berlangsung sulit, bukan hanya karena kualitas lawan, tetapi juga kepemimpinan wasit yang memengaruhi jalannya laga,” ujar Santos setelah pertandingan di Bandarlampung, Selasa (10/3).

Baca juga : Bhayangkara FC vs Arema FC: The Guardian Bangkit Kalahkan Singo Edan 2-1

Ia mengakui Bhayangkara merupakan tim yang memiliki kualitas pemain yang baik. Namun, ia menilai beberapa keputusan wasit sejak awal hingga akhir pertandingan membuat Arema berada dalam situasi yang tidak mudah. Santos juga membandingkan pengalaman kepelatihannya di sejumlah kompetisi internasional.

“Saya pernah melatih di liga Italia dan Libertadores, tetapi saya tidak pernah melihat kepemimpinan wasit seperti ini. Tapi saya tetap menghormati keputusan wasit,” katanya.

Menurutnya, pemberian kartu merah memang merupakan kewenangan wasit. Namun ia menyoroti perbedaan perlakuan yang dinilai tidak seimbang, karena tim tuan rumah tidak menerima kartu sama sekali sepanjang pertandingan.

“Kami bukan tidak menghormati wasit, tetapi dalam situasi seperti ini tentu menjadi sulit. Sepak bola Indonesia sudah maju, tetapi kalau menggunakan wasit dari luar harus lebih tegas lagi,” ujar Santos.

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, ia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Arema yang dinilainya telah berjuang hingga akhir laga. Dalam pertandingan tersebut, Bhayangkara berhasil membalikkan keadaan dan menang 2-1 setelah sebelumnya tertinggal 0-1 akibat gol yang dicetak oleh Joel Vinicius. (Ant/E-3)