Bhayangkara FC vs Arema FC: The Guardian Bangkit Kalahkan Singo Edan 2-1

BHAYANGKARA FC membalikkan keadaan untuk menundukkan Arema FC dengan skor 2-1 dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (10/3).

Tim tuan rumah berusaha menguasai permainan sejak awal pertandingan. Namun, Arema FC mampu mengimbangi permainan Bhayangkara sehingga duel berlangsung cukup ketat.

Ketika babak pertama hampir berakhir tanpa gol, Arema justru berhasil mencuri keunggulan. Joel Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu babak pertama yang membawa tim tamu memimpin 1-0.

Tidak lama setelah gol tersebut, Arema harus bermain dengan 10 pemain. Pablo Oliviera diganjar kartu merah sehingga tim tamu kehilangan satu pemain.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menekan pertahanan Arema FC. Tuan rumah terus berupaya menembus lini belakang lawan.

Gol penyeimbang akhirnya tercipta pada menit ke-76. Privat Mbaga mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Bhayangkara FC kemudian berhasil membalikkan keadaan menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-88, Moussa Sidibe memecah kebuntuan dan membawa tuan rumah unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga laga Bhayangkara FC vs Arema FC berakhir.

Hasil ini membuat Bhayangkara FC menempati posisi keenam klasemen Indonesia Super League dengan koleksi 41 poin. Sementara itu, Arema FC berada di posisi ke-13 dengan 31 poin. (Ndf)