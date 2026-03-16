Klasemen BRI Super League: Persib Bandung Kukuh di Puncak

Persib Bandung semakin nyaman di posisi puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026. Berdasarkan hasil pertandingan tunda pekan ke-25 yang berlangsung Minggu (15/3), Maung Bandung berhasil menjaga keunggulan empat poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC.

Bermain di bawah tekanan ribuan suporter tuan rumah di Stadion Segiri, Persib Bandung sempat unggul lebih dulu melalui gol Adam Alis pada menit ke-14. Namun, kemenangan di depan mata sirna setelah wasit menunjuk titik putih untuk Borneo FC di menit ke-83 yang sukses dieksekusi oleh Mariano Peralta. Meski imbang, tambahan satu poin ini membuat Persib kini mengoleksi 58 poin.

Drama Penalti di JIS: Persija vs Dewa United

Di laga lainnya, Persija Jakarta harus puas berbagi angka 1-1 dengan Dewa United. Maxwell Souza membawa Persija unggul di akhir babak pertama, namun Alexis Messidoro menyamakan kedudukan sepuluh menit setelah jeda. Persija sebenarnya memiliki peluang emas untuk menang di menit ke-90 melalui penalti, namun tendangan Maxwell berhasil dibaca oleh kiper Sony Stevens. Hasil ini membuat Persija tertahan di peringkat ketiga dengan 52 poin.

Statistik Pertandingan Pekan 25 Penguasaan Bola: Persija (51%) - Dewa United (49%)

Persija (51%) - Dewa United (49%) Total Tembakan: Borneo FC (12) - Persib Bandung (9)

Borneo FC (12) - Persib Bandung (9) Pemain Terbaik: Adam Alis (Persib) - Mencetak gol krusial ke gawang mantan klubnya.

Pos Klub Main Poin 1 Persib Bandung 25 58 2 Borneo FC Samarinda 25 54 3 Persija Jakarta 25 52 4 Malut United FC 25 45

Memasuki jeda internasional, klub-klub BRI Super League akan memiliki waktu istirahat sebelum kompetisi kembali bergulir pada awal April mendatang. (E-3)