Klasemen BRI Super League: Persib Bandung Kukuh di Puncak

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Persib Bandung semakin nyaman di posisi puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026. Berdasarkan hasil pertandingan tunda pekan ke-25 yang berlangsung Minggu (15/3), Maung Bandung berhasil menjaga keunggulan empat poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC.
Bermain di bawah tekanan ribuan suporter tuan rumah di Stadion Segiri, Persib Bandung sempat unggul lebih dulu melalui gol Adam Alis pada menit ke-14. Namun, kemenangan di depan mata sirna setelah wasit menunjuk titik putih untuk Borneo FC di menit ke-83 yang sukses dieksekusi oleh Mariano Peralta. Meski imbang, tambahan satu poin ini membuat Persib kini mengoleksi 58 poin.
Di laga lainnya, Persija Jakarta harus puas berbagi angka 1-1 dengan Dewa United. Maxwell Souza membawa Persija unggul di akhir babak pertama, namun Alexis Messidoro menyamakan kedudukan sepuluh menit setelah jeda. Persija sebenarnya memiliki peluang emas untuk menang di menit ke-90 melalui penalti, namun tendangan Maxwell berhasil dibaca oleh kiper Sony Stevens. Hasil ini membuat Persija tertahan di peringkat ketiga dengan 52 poin.
|Pos
|Klub
|Main
|Poin
|1
|Persib Bandung
|25
|58
|2
|Borneo FC Samarinda
|25
|54
|3
|Persija Jakarta
|25
|52
|4
|Malut United FC
|25
|45
Memasuki jeda internasional, klub-klub BRI Super League akan memiliki waktu istirahat sebelum kompetisi kembali bergulir pada awal April mendatang. (E-3)
