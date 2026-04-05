390 Polisi Kawal Duel Bhayangkara FC vs Persija

Sekitar 390 personel kepolisian mengikuti apel persiapan untuk mengamankan pertandingan sepakbola Bhayangkara Presisi Lampung FC melawan Persija Jakarta. di Bandarlampung, Minggu (5/4/2026).(ANTARA/HO-Polresta Lampung)

SEBANYAK 390 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya pertandingan sengit antara Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Persija Jakarta. Laga lanjutan Indonesia Super League 2025/2026 ini akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandarlampung.

Kasi Humas Polresta Bandarlampung, AKP Agustina Nilawati, menjelaskan bahwa pengamanan ekstra disiapkan mengingat antusiasme tinggi masyarakat terhadap laga ini.

"Pengamanan ini dilakukan guna memastikan laga perdana Bhayangkara FC di kandang berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi ribuan penonton yang diperkirakan memadati stadion," kata AKP Agustina di Bandarlampung, Minggu (5/4).

Ratusan personel tersebut merupakan gabungan dari jajaran Polda Lampung, Satuan Brimobda Lampung, hingga Polresta Bandarlampung. Dalam teknisnya, pihak kepolisian akan berbagi peran dengan panitia pelaksana.

Agustina merinci, personel polisi akan fokus menjaga area luar stadion. Sementara itu, area ring satu atau bagian dalam stadion tetap menjadi tanggung jawab steward yang ditunjuk panitia.

Selain pengamanan fisik di area tribun, aparat juga disiagakan untuk mengatur urat nadi transportasi di sekitar stadion guna mencegah kemacetan parah sebelum maupun sesudah laga usai.

"Personel Satuan Lalu Lintas ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memastikan mobilitas penonton tetap lancar," tuturnya.

Sterilisasi Area dan Aturan Ketat

Sebelum gerbang dibuka bagi penonton, tim Satuan Brimobda Lampung telah melakukan sterilisasi menyeluruh di seluruh sudut stadion, termasuk sektor VIP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada benda berbahaya di dalam area laga.

"Sterilisasi dilakukan guna memastikan stadion benar-benar aman, sehingga pertandingan sepakbola dapat dinikmati oleh masyarakat dengan nyaman," tambah Agustina.

Pihak kepolisian juga mengeluarkan imbauan tegas terkait barang bawaan yang dilarang masuk ke dalam stadion demi keselamatan bersama.

"Bagi penonton dilarang membawa botol minuman ke dalam stadion, namun air diperbolehkan jika dikemas dalam plastik. Selain itu, bendera tanpa gagang kayu masih diperbolehkan, sementara flare, petasan, serta senjata tajam dilarang keras," tegasnya.

Mengakhiri keterangannya, Agustina mengajak seluruh suporter untuk menunjukkan sportivitas dan menjaga kondusivitas kota selama pertandingan berlangsung.

"Datang dengan tertib dan ikuti arahan petugas agar pertandingan ini menjadi hiburan yang aman dan menyenangkan," pungkasnya.

(Ant/P-4)