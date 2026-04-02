Bhayangkara FC vs Persija: Tanpa Ryo Matsumura, Tren Menang Berlanjut?

Pemain Bhayangkara FC Ryo Matsumura(ileague.id)

BHAYANGKARA Presisi FC dipastikan tampil pincang saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026, Minggu (5/4) mendatang. Dua pilar asing mereka, Ryo Matsumura dan Allan Cardoso, terpaksa harus menjadi penonton dalam laga krusial yang digelar di Stadion kandang The Guardian tersebut.

Menariknya, absennya dua pemain kunci ini bukan disebabkan oleh badai cedera atau akumulasi kartu kuning. Melainkan adanya "perjanjian tertulis" alias klausul khusus dalam kontrak mereka. Mengingat status keduanya yang memiliki keterikatan kontrak dengan Macan Kemayoran, kesepakatan profesional melarang mereka turun gelanggang saat kedua tim bentrok.

COO Bhayangkara FC, Sumardji, mengonfirmasi kabar tersebut dan mengaku tetap tenang meski timnya kehilangan kekuatan utama.

Baca juga : Preview Persija vs Dewa United: Ujian Mentalitas Banten Wariors di Tengah Tren Negatif

"Ryo Matsumura dan Allan dipastikan tidak bisa main karena ada kesepakatan di dalam kontraknya. Saya tidak masalah dengan ini," ujar Sumardji, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis.

Kehilangan Motor Serangan dan Tembok Pertahanan

Absennya Ryo dan Allan jelas menjadi tamparan keras bagi skema Paul Munster. Ryo Matsumura tengah on-fire sejak bergabung di putaran kedua dengan torehan satu gol dan tiga assist hanya dalam lima laga. Visi bermainnya pun cukup menonjol dengan rata-rata 2,5 umpan kunci per pertandingan serta akurasi operan mencapai 82 persen.

Tanpa Ryo, lini tengah The Guardian kehilangan sosok kreatif yang mampu memecah kebuntuan. Kondisi ini diperparah dengan absennya Allan Cardoso yang selama ini menjadi jaminan kokohnya lini belakang Bhayangkara.

Baca juga : Arema Kalah dari Bhayangkara, Pelatih Salahkan Wasit

Adu Tren di Papan Atas

Meski kehilangan dua pilar, Bhayangkara FC sebenarnya tengah dalam performa yang mengerikan. Mereka mengantongi modal impresif berupa clean sweep kemenangan di lima laga terakhir. Secara keseluruhan, dari 11 laga terakhir, anak asuh Paul Munster sukses mengamankan sembilan kemenangan dan hanya dua kali tumbang di tangan raksasa klasemen, Persib Bandung dan Borneo FC.

Tren positif ini mengatrol posisi mereka ke peringkat enam dengan koleksi 41 poin, hanya terpaut empat angka dari zona Championship Series (empat besar).

Di sisi lain, tim tamu Persija Jakarta justru sedang mencari momentum kebangkitan. Macan Kemayoran gagal memetik poin penuh dalam dua laga terakhir setelah tertahan imbang oleh Borneo FC dan Dewa United di kandang sendiri. Persija saat ini bertengger di posisi ketiga dengan 52 poin, mencoba mengejar selisih enam poin dari sang pemuncak klasemen, Persib Bandung.

Mampukah The Guardian menjaga rekor kemenangan mereka tanpa duo andalannya, atau justru Macan Kemayoran yang berhasil memanfaatkan celah tersebut untuk mengamankan posisi di papan atas? Kick-off akan dimulai pukul 15.30 WIB.

(Ant/P-4)