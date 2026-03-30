Persijap Jepara vs Persik :  Persijap Bertekad Curi 3 Poin 

Usai liburan lebaran, Persijap Jepara geber latihan jelang menghadapi tuan rumah Persik Kediri Senin (6/4) (Akhmad Safuan/MI)

PERSIJAP Jepara kembali lakukan latihan keras dengan target dapat mencuri 3 poin dari Persik Kediri. Pertandingan Persijap Jepara vs Persik merupakan laga lanjutan kompetisi Liga 1 BRI Super league 2025/2026 di Stadion Stadion Brawijaya, Kediri yang digelar Senin (6/4).

Setelah masa liburan lebaran, seluruh pemain Persijap Jepara dipimpin langsung Pelatih Mario Lemos kembali merumput di lapangan hijau menggeber latihan, guna mempersiapkan diri menghadapi tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan kompetisi Liga Superleague 2025/2026 yang akan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri Senin pekan depan.

Meskipun sudah berhasil keluar dari zona degradasi, tim berjuluk Laskar Kalinyamat saat ini berada di urutan 14 klasmen sementara Liga Super league mengantongi 21 poin dari 25 pertandingan yang dilakoni dengan 5 kali menang, 6 kali seri dan 14 kali kalah bertekad dapat mencuri 3 poin saat menghadapi tuan rumah Persik Kediri.

Bermodal tren positif yakni 1 kali menang dan 3 kali seri dalam 4 pertandingan terakhir, Laskar Kalinyamat merasa percaya diri menghadapi Persik Kediri berjuluk Macan Putih, karena persiapan yang cukup matang dengan latihan keras sesuai liburan lebaran tersebut. "Seluruh pemain sudah siap tanding," ujar Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos.

Menurut Mario Lemos dalam sesi latihan dengan memaksimalkan waktu yang tersedia sepelum tandang ke Kediri, ada sejumlah aspek yang dipersiapkan diantaranya fokus mengembalikan kondisi kebugaran pemain, meningkatkan mental pemain dan taktikal menjadi perhatian serius tim pelatih.

"Kami masih punya beberapa hari sebelum pertandingan berikutnya, kami fokus untuk memastikan tim dalam kondisi terbaik dan bugar sebelum pertandingan," tambahnya.

Selain sejumlah materi latihan hingga menjelang keberangkatan ke Kediri, lanjut Mario Lemos, Persijap Jepara juga melakukan evaluasi terhadap perjalanan tim sebelumnya, termasuk sempat kebobolan dua gol saat menghadapi PSIM Yogyakarta, meskipun akhirnya dapat bangkit untuk membalas.

"Hasil evaluasi tersebut langsung kami diterapkan dalam sesi latihan, sehingga Persijap Jepara tampil lebih solid dan efektif saat bertanding melawan Persik Kediri peuan depan," demikian Mario Lemos.

Melalui persiapan matang dengan sejumlah latihan keras ini, ungkap Mario Lemos, ditargetkan bisa membawa pulang 3 poin dari markas Persik Kediri, karena Persijap Jepara sangat optimistis dapat memenangi pertandingan untuk memantapkan posisi menjauh dari zona merah.

Pertemuan Persijap Jepara maupun Persik Kediri bukanlah hal yang baru, berdasarkan catatan setidaknya kedua tim sudah 3 kali bertanding sejak tahun 2014 baik itu tandang maupun kandang, hasilnya Macan Putih berhasil 2 kali menang dan Laskar Kalinyamat 1 kali menang dengan selisih gol keduanya 6:1. (H-4)