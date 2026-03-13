Hasil dan Klasemen Persis vs Bali United: Laskar Sambernyawa Hajar Serdadu Tridatu 3-0

Headline
Persis Solo sukses meraih kemenangan vital dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. Menjamu Bali United di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis (12/3/2026), Laskar Sambernyawa menang dengan skor meyakinkan 3-0.
Persis Solo membuka keunggulan pada menit ke-32 melalui gol Dejan Tumbas. Sepuluh menit berselang, tepatnya di menit ke-41, Bruno Gomes menggandakan skor menjadi 2-0 lewat aksi individu yang menawan. Bruno Gomes akhirnya melengkapi pesta gol tuan rumah lewat gol keduanya pada masa injury time (90+10').
Berkat tambahan tiga poin ini, Persis Solo kini mengoleksi 20 poin dan berhak naik ke peringkat 15, menggeser Madura United dan Semen Padang berkat keunggulan selisih gol. Sementara itu, Bali United harus tertahan di peringkat 10 dengan koleksi 33 poin.
|Pos
|Klub
|Main
|SG
|Poin
|10
|Bali United
|25
|-2
|33
|15
|Persis Solo
|25
|-16
|20
Persis Solo: Riyandi; Alfriyanto Nico, Jaimerson, Ricardo Lima, Rizky Dwi; Sutanto Tan, Sho Yamamoto, Moussa Sidibe; Dejan Tumbas, Bruno Gomes, Arkhan Kaka.
Bali United: Mike Hauptmeijer; Made Andhika, Joao Ferrari, Elias Dolah, Ricky Fajrin; Brandon Wilson, Mitsuru Maruoka, Made Tito; Privat Mbarga, Everton Nascimento, Irfan Jaya.
