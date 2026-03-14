Preview Borneo FC vs Persib Bandung: Duel Penentu Takhta Super League

PERTANDINGAN bertajuk big match akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, saat Borneo FC menjamu Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-21 Super League 2025/2026, Minggu (15/3/2026). Duel ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan gengsi dua kandidat terkuat juara musim ini.
Hingga pekan ke-25, Persib Bandung masih memimpin klasemen dengan raihan 57 poin. Namun, Borneo FC yang menguntit di posisi kedua dengan 53 poin memiliki peluang emas untuk memangkas jarak. Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad asuhan Pieter Huistra mengusung misi wajib menang demi menjaga asa juara tetap terbuka lebar.
Borneo FC memiliki modal berharga setelah menghancurkan Persebaya Surabaya dengan skor telak 5-1. Penampilan impresif Mariano Peralta yang telah mencatatkan 11 gol musim ini akan menjadi ancaman utama bagi lini belakang Persib. Di sisi lain, Persib Bandung di bawah arahan Bojan Hodak dikenal memiliki pertahanan yang solid, dikawal oleh Nick Kuipers dan kiper Teja Paku Alam yang mencatatkan clean sheet terbanyak musim ini.
|Aspek
|Borneo FC
|Persib Bandung
|Posisi Klasemen
|2
|1
|Poin
|53
|57
|Top Skor Tim
|Mariano Peralta (11 Gol)
|Ciro Alves (9 Gol)
Laga ini diprediksi akan berjalan sangat ketat sejak menit awal. Borneo FC akan mengandalkan agresivitas sayap mereka, sementara Persib kemungkinan besar akan bermain lebih pragmatis dengan mengandalkan serangan balik cepat melalui Ciro Alves dan David da Silva. Hasil imbang menjadi skor yang cukup realistis melihat kekuatan kedua tim, namun faktor dukungan suporter di Stadion Segiri bisa menjadi pembeda bagi tuan rumah.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
