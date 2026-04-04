Persija vs Bhayangkara FC : Mauricio Souza Ungkap Dony Tri Pamungkas Butuh Recovery  

Pesepak bola Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Bhayangkara Presisi Lampung FC Frengky Deaner Missa (kanan) saat pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (29/12/2025)(. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz)

PEMAIN timnas Indonesia yang juga memperkuat Persija Jakarta kembali ke klubnya dalam kondisi baik setelah bermain di ajang FIFA Series. Pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan Dony Tri Pamungkas butuh pemulihan menjelang Persija vs Bhayangkara FC.

"Pemain-pemain yang tiba dari timnas datang dengan baik semua dalam fisiknya, mentalnya. Cuma Dony yang ada sedikit masalah, butuh recovery," ujarnya dalam konferensi pers sebelum laga di Jakarta, Sabtu (4/4).

Ia juga mengungkapkan kondisi Mauro Zijlstra yang mengalami cedera serius. Dipastikan Mauro tak dapat bermain untuk Liga 1.

Posisi Persija saat ini ada di urutan ketiga di klasemen Liga 1 dengan koleksi 52 poin, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung. Sementara lawannya, Bhayangkara berada di posisi keenam dengan 41 poin.

Pada FIFA Series yang diikuti timnas Indonesia belum lama ini, Persija menyumbang empat pemain. Selain Dony dan Mauro, Persija juga menyumbang Jordi Amat dan Rizky Ridho.

Pertandingan Persija melawan Bhayangkara FC akan dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4).

Persija mengandalkan pertahanan dalam melawan Bhayangkara FC.

Souza menyebut Persija memiliki pola permainan sendiri dan mengandalkan serangan walaupun anak-anak asuhannya bermain di kandang lawan.

"Kita sudah punya cara untuk kita main. Kita akan coba raih kemenangan di mana pun, siapa pun yang kita hadapi di liga ini," ucap Souza.

Dari catatan pertandingan, Bhayangkara FC performa baik sebelum melawan Persija. Bhayangkara FC meraih lima kemenangan berturut-turut. Meski demikian Souza tidak cemas dengan fakta itu dan memilih fokus kepada kekuatan timnya sendiri. (Ant/H-4)