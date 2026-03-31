Pujian Calvin Verdonk untuk Dony Tri: Saya Ingin Melihatnya di Eropa

Pemain Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas(ileague.id)

BEK Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, memberikan pujian terhadap talenta muda Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas. Usai melakoni rangkaian laga FIFA Series 2026, Verdonk secara terbuka menyatakan harapannya agar Dony bisa segera menyusul berkarier di kompetisi Eropa.

Pernyataan ini meluncur setelah keduanya bahu-membahu dalam dua laga krusial melawan Saint Kitts dan Nevis serta Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

“Jadi saya berharap dapat memainkan lebih banyak pertandingan dengannya dan saya berharap dapat melihatnya suatu saat di Eropa,” kata Calvin saat ditemui di mixed zone SUGBK, Senin, usai laga ketat melawan Bulgaria, Senin (30/3) malam WIB.

Pujian untuk Gaya Main Dony

Dony Tri Pamungkas memang mencuri perhatian dalam ajang FIFA Series kali ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil penuh saat Indonesia mencukur Saint Kitts dan Nevis 4-0, serta memberikan dampak instan sebagai pemain pengganti kala menghadapi Bulgaria.

Verdonk, yang kini merumput bersama klub Ligue 1 Prancis, Lille, mengaku sangat terkesan dengan atribut yang dimiliki koleganya tersebut.

“Sangat suka gaya bermainnya, benar-benar suka gaya bermainnya,” puji Verdonk singkat namun tegas.

Sebagai pemain yang lebih berpengalaman di level tertinggi, Verdonk sempat memberikan wejangan khusus kepada Dony sebelum masuk ke lapangan. Ia meminta pemain muda Persija itu untuk membuang rasa canggung dan bermain lepas.

“Sebelum pertandingan terakhir ketika dia masuk, saya hanya mengatakan untuk bermain seperti saat dia berlatih dan dengan percaya diri,” ungkap Verdonk.

Instruksi itu terbukti manjur. Meski Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1, masuknya Dony memberikan dimensi serangan baru bagi skuad Garuda.

“Dan Anda lihat hari ini juga ketika dia masuk, dia melakukan aksi, dia melakukan umpan silang, dia memiliki tendangan yang sangat bagus,” tambahnya.

Progres Pesat Sang Wonderkid

Tambahan dua laga di FIFA Series 2026 membuat koleksi caps senior Dony Tri Pamungkas kini menyentuh angka enam. Sebelumnya, ia telah mencatatkan empat penampilan di bawah asuhan Shin Tae-yong pada Kejuaraan ASEAN 2024.

Di level klub, bek sayap kiri ini juga tengah dalam performa menanjak. Musim ini, ia menjadi pilar reguler Persija Jakarta di BRI Super League dengan catatan 18 penampilan dan total 1.378 menit bermain. Konsistensi inilah yang diprediksi akan menjadi modal kuat baginya untuk mengepakkan sayap ke kancah internasional.

(Ant/P-4)