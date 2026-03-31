John Herdman Sebut Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra Bakal Jadi Pilar Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2026

Pemain timnas Indonesia Beckham Putra (kanan)(ANTARA/Asprilla Dwi Adha)

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan sinyal positif bagi Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra untuk menjadi pemain kunci skuad Garuda pada Piala ASEAN 2026 mendatang.

Penilaian ini muncul setelah keduanya tampil impresif sebagai pemain pengganti dalam laga final FIFA Series 2026 melawan timnas Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3).

Meski Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 0-1, masuknya Dony dan Beckham di babak kedua dinilai membawa dampak signifikan pada permainan.

"Saya rasa Beckham dan Dony tampil sangat baik dari bangku cadangan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami," ujar Herdman dalam jumpa pers usai pertandingan.

Strategi Pergantian Pemain

Dalam laga tersebut, Dony masuk menggantikan Justin Hubner pada menit ke-73, disusul Beckham yang menggantikan Joey Pelupessy menit ke-79. Herdman mengungkapkan alasannya baru menurunkan kedua pemain tersebut di fase akhir pertandingan.

"Apakah saya bisa memasukkan mereka lebih awal? Mungkin iya. Tapi melawan tim dengan gaya fisik, Anda harus memilih momen yang tepat—saat permainan mulai terbuka dan ruang lebih tersedia," jelas pelatih berusia 50 tahun tersebut.

Kerangka Tim di Piala ASEAN 2026

Mengingat Piala ASEAN tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, Indonesia kemungkinan besar tidak bisa diperkuat para pemain diaspora yang berkarier di Eropa seperti Jay Idzes, Kevin Diks, hingga Calvin Verdonk.

Situasi ini menjadikan pemain yang berbasis di kompetisi domestik sebagai tumpuan utama. Selain Dony dan Beckham, beberapa nama diprediksi akan menjadi pilar penting:

Rizky Ridho: Tampil tak tergantikan dalam dua laga FIFA Series 2026.

Ramadhan Sananta: Penampilannya disoroti Herdman dan dinilai memiliki peran strategis seperti striker Prancis, Olivier Giroud.

Tantangan di Grup A

Pada turnamen yang dijadwalkan berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus ini, Indonesia tergabung di Grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam, serta pemenang babak playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam.

Hingga saat ini, prestasi terbaik Indonesia dalam 15 edisi kepesertaannya adalah menjadi runner-up sebanyak enam kali (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020).

Penampilan solid para pemain muda diharapkan mampu memutus kutukan tersebut dan membawa pulang trofi perdana ke tanah air. (Ant/Z-1)