Tekuk Timnas Indonesia di FIFA Series, Timnas Bulgaria Matangkan Skuad Muda Menuju Nations League

Pelatih timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov (kiri)(MI/Khoerun Nadif Rahmat)

TIMNAS Bulgaria sukses menutup turnamen FIFA Series 2026 dengan hasil positif. Kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3), menjadi modal krusial bagi skuad asuhan Aleksandar Dimitrov dalam menatap kompetisi Nations League.

Gol tunggal kemenangan Bulgaria dicetak oleh Marin Petkov melalui titik putih pada babak pertama. Hasil ini menyempurnakan catatan impresif Bulgaria di turnamen tersebut, setelah sebelumnya mereka tampil dominan dengan melibas Kepulauan Solomon 10-2.

Fokus Integrasi Pemain Muda

Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, mengaku puas dengan profesionalisme yang ditunjukkan anak asuhnya sepanjang turnamen. Menurutnya, kemenangan ini bukan sekadar hasil akhir, melainkan bagian dari proses pembangunan tim.

"Kami sangat senang. Selalu menyenangkan ketika meraih kemenangan. Para pemain menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dan memperlihatkan betapa mereka mencintai negara mereka," ujar Dimitrov dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

Ia menekankan bahwa target utama dari rangkaian uji coba ini adalah kesiapan tim di level kompetisi yang lebih tinggi.

"Hal terpenting bagi saya adalah kami berhasil mengintegrasikan banyak pemain muda ke dalam tim utama dan mempersiapkan mereka untuk Nations League," tambahnya.

Apresiasi untuk Kualitas Skuad Garuda

Selain mengevaluasi performa timnya, Dimitrov juga memberikan pujian bagi Timnas Indonesia. Ia menilai kualitas permainan anak asuh Shin Tae-yong telah mengalami peningkatan signifikan dan mampu memberikan perlawanan yang kompetitif.

"Kami mengenal pemain Indonesia dengan sangat baik. Tim Anda sangat serius dan sangat bagus. Saya membandingkannya dengan tim tingkat menengah di Eropa," kata Dimitrov.

Menutup keterangannya, pelatih berusia 54 tahun tersebut meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar di panggung internasional.

"Saya pikir kalian memiliki tim yang sangat baik dengan masa depan yang cerah," pungkasnya. (Z-1)