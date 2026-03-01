Indonesia Kalah Tipis dari Bulgaria di FIFA Series, Calvin Verdonk: Kami Tampil Lebih Baik

Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk.(Instagram @c.verdonk)

TIMNAS Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari timnas Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3) malam. Meski gagal meraih kemenangan, bek sayap Garuda, Calvin Verdonk, melihat adanya catatan positif dari sisi performa tim.

Gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero bobol pada menit ke-38 melalui eksekusi penalti Marin Petkov. Skor 0-1 tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, meskipun pasukan Merah Putih tampil menekan, terutama di paruh kedua pertandingan.

Indonesia sebenarnya mendapatkan sejumlah peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Salah satunya melalui sontekan Ole Romeny pada menit ke-71, namun bola masih membentur mistar gawang Bulgaria.

Usai laga, Verdonk mengaku tidak puas dengan hasil akhir, tetapi ia memberikan apresiasi tinggi terhadap cara bermain rekan-rekannya yang dinilai mampu mendominasi lawan.

"Ya, begitulah adanya. Kami kalah, tetapi bermain sangat baik," ujar Verdonk kepada awak media di area mixed zone.

Pertandingan melawan tim peringkat 85 dunia ini merupakan ujian serius pertama bagi skuad Garuda di bawah arahan pelatih baru, John Herdman.

Verdonk menggarisbawahi bahwa secara kolektivitas, Indonesia terbukti mampu mengimbangi, bahkan melampaui level permainan tim asal Eropa.

"Ini adalah pertandingan serius pertama bersama pelatih (John Herdman). Hari ini kami melawan tim bagus dari Eropa, dan saya rasa kami tampil lebih baik dari mereka," lanjut pemain berusia 28 tahun tersebut.

Kendati demikian, pemain Lille ini menegaskan bahwa dominasi di lapangan harus dibarengi dengan hasil akhir yang maksimal. Evaluasi tetap menjadi prioritas utama agar performa apik tim bisa dikonversi menjadi kemenangan di masa mendatang.

"Namun sekarang kami harus bisa memenangkan pertandingan seperti ini dan terus berkembang," pungkas Verdonk. (Z-1)