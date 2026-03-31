Justin Hubner Optimistis Tatap Era Baru Timnas Indonesia Bersama John Herdman

Bek timnas Indonesia Justin Hubner di mixed zone Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026),(ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, menyuarakan optimisme tinggi terhadap masa depan skuad Garuda di bawah asuhan pelatih anyar, John Herdman. Hubner menilai, kehadiran pelatih yang sukses membawa Kanada kembali ke Piala Dunia tersebut telah membawa perubahan signifikan, terutama dari segi mentalitas bertanding.

Menurut Hubner, Herdman memiliki pendekatan yang berbeda dalam memotivasi pemain. Pelatih asal Inggris itu dinilai selalu mendorong para penggawa Garuda untuk keluar dari zona nyaman dan mencapai level permainan yang lebih tinggi.

"Saya pikir pelatih sekarang punya pola pikir yang sangat berbeda. Dia benar-benar ingin mendorong kami ke level berikutnya," ujar Hubner saat ditemui di mixed zone Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, usai melakoni laga terakhir FIFA Series 2026.

Pemain yang musim ini membela Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda tersebut meyakini bahwa kolaborasi antara pemain dan jajaran staf kepelatihan saat ini akan membuahkan prestasi bagi Indonesia.

"Saya rasa kami bisa meraih hal-hal bagus bersama staf ini, karena mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik," tambahnya.

Evaluasi Laga Melawan Bulgaria

Dalam pertandingan penutup FIFA Series 2026 tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal tim tamu lahir melalui eksekusi penalti Marin Petkov pada menit ke-38.

Meski menelan kekalahan, Hubner mengaku tetap bangga dengan performa yang ditunjukkan rekan-rekannya di lapangan. Ia menilai Indonesia tampil dominan dan mampu menguasai jalannya pertandingan.

"Tentu saja kami kalah, tapi saya pikir kami menunjukkan permainan yang sangat bagus hari ini. Kami tampil sangat baik saat menguasai bola. Sayangnya mereka mendapat penalti dan mencetak gol, tapi saya rasa kami bisa bangga dengan tim ini," kata bek berusia 22 tahun tersebut.

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan Bulgaria sebagai tim terbaik dalam edisi FIFA Series 2026 di Indonesia. Sebelumnya, Bulgaria juga mencatatkan kemenangan telak 10-2 atas Kepulauan Solomon.

Di level klub, Justin Hubner sendiri tengah menjalani musim yang produktif di kompetisi kasta tertinggi Belanda. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 21 penampilan bersama Fortuna Sittard dengan torehan dua gol dan satu assist. (Ant/Z-1)