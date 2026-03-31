Timnas Indonesia Kalah Tipis dari Bulgaria, John Herdman: Seharusnya Bisa Menang

Pelatih timnas Indonesia John Herdman(MI/Khoerun Nadif Rahmat)

TIMNAS Indonesia harus puas menempati posisi runner-up FIFA Series 2026 setelah dipaksa menyerah 0-1 dari timnas Bulgaria. Meski kalah, pelatih skuad Garuda, John Herdman, menilai anak asuhnya tampil lebih dominan dan layak meraih hasil lebih baik pada laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3).

Herdman menegaskan bahwa secara permainan, Indonesia mampu mengimbangi bahkan melampaui performa lawan yang secara peringkat FIFA berada di posisi ke-85 dunia.

Garuda tercatat berulang kali menembus area berbahaya dan membangun serangan kombinasi yang apik hingga ke sepertiga akhir pertahanan Bulgaria.

"Permainan itu seharusnya bisa kita menangkan, dan kita tidak berhasil melakukannya," kata Herdman kepada pewarta pasca-pertandingan.

Salah satu faktor pembeda dalam laga ini adalah efektivitas penyelesaian akhir. Pelatih asal Inggris tersebut menyoroti kegagalan timnya memaksimalkan peluang emas, termasuk bola yang membentur tiang gawang lawan.

"Jadi jika Anda bertanya mengapa kami tidak bisa mencetak gol, saya pikir Anda harus bertanya pada tiang gawang. Karena bagi saya, itu hampir menjadi gol kelas dunia dari Ole," tutur Herdman.

Di sisi lain, Herdman memberikan apresiasi khusus kepada para pemain pengganti. Masuknya Donny Tri Pamungkas dan Beckham Putra dinilai memberikan dampak instan, terutama dalam meladeni permainan fisik penggawa Bulgaria yang lebih besar.

"Datangnya Donny Tri dan Beckham Putra, saya pikir mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan dampak melawan lawan Eropa yang secara fisik lebih besar dan lebih kuat. Jadi cukup menyenangkan melihat dampak yang mereka berikan," pungkasnya.

Meski gagal mengangkat trofi di hadapan pendukung sendiri, performa kontra Bulgaria ini menjadi catatan positif bagi perkembangan Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan dengan profil kekuatan fisik khas Eropa. (Z-1)